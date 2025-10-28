Javier Milei posterga los cambios en su Gabinete mientras crecen las tensiones internas

Pese al triunfo electoral, Milei lidia con choques de poder y demora definiciones políticas en medio de los cruces entre Karina Milei y Santiago Caputo.

A pesar de la estridente victoria de este domingo, Javier Milei es tironeado dentro de su Gabinete, y se encuentra atravesado por fuertes disputas entre los principales sectores de poder de La Libertad Avanza (LLA).

Pese a las expectativas de definiciones tras el triunfo electoral, el mandatario anunció que no realizará modificaciones profundas en su equipo al menos hasta diciembre, cuando los funcionarios electos asuman sus bancas legislativas. “Tengo tiempo”, dijo en una entrevista con A24, aludiendo a que aguardará la conformación del nuevo Congreso para reorganizar su esquema de poder.

Chispazos entre Santiago Caputo y Karina Milei La decisión de postergar los cambios incrementó la tensión en la cúpula oficialista, donde las internas se profundizan pese a la victoria en las urnas. Las fricciones enfrentan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su círculo cercano —los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem— con el jefe de Gabinete blue, Santiago Caputo. A ellos se suman los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete) y Lisandro Catalán (Interior), ambos enfrentados con Caputo por su creciente protagonismo.

Hasta hace poco, Milei, su hermana y Caputo integraban la piedra angular de la gestión libertaria, pero esa estructura se rasgó hace tiempo. La relación entre ellos atraviesa su punto más tenso, aunque en público la simulación de unidad muestre lo contrario. Francos, cada vez más crítico, llegó a pedirle a Caputo que asuma formalmente un cargo con responsabilidades administrativas, mientras Karina Milei marcó territorio al asumir por primera vez un rol de vocera del Gobierno durante la noche electoral, acompañada por Martín Menem.

Internas a cielo abierto en la Rosada Esa aparición fue interpretada como una demostración de fuerza del ala “Milei-Menem”, que celebró el triunfo y reivindicó el armado político que permitió consolidar la victoria. Caputo, en cambio, cuestiona desde hace meses las alianzas territoriales tejidas por ese sector (que desplaza a Las Fuerzas del Cielo) y su enfrentamiento con gobernadores potencialmente aliados.