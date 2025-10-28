Javier Milei le tomará juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller y consolida a Luis Caputo

Javier Milei le tomará juramento este martes a las 17 en Casa Rosada, al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , quien reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia presentada la semana pasada.

La Oficina del Presidente confirmó la designación en un comunicado oficial, donde se destacó que Quirno “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa del Gobierno”.

Economista formado en la Universidad de Pensilvania, Quirno cuenta con más de 17 años de trayectoria en el JP Morgan, donde trabajó en asesorías a gobiernos, fondos y empresas internacionales. Su perfil técnico y su enfoque financiero lo posicionan como una figura clave en la nueva estrategia diplomática del oficialismo.

En el sector público, fue coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri y luego jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas junto a Luis Caputo , con quien mantiene una relación profesional de larga data. Ambos fundaron la consultora Anker, antecedente de su actual sociedad en el equipo económico.

Considerado el “socio histórico” de Caputo, Quirno desempeñó un papel decisivo en la negociación del acuerdo financiero con Estados Unidos y en la gestión del rescate de liquidez que ayudó a estabilizar el mercado cambiario. Su llegada al Palacio San Martín busca imprimir a la política exterior un enfoque financiero y pragmático.

La salida de Werthein y los próximos pasos

Gerardo Werthein Gerardo Werthein en la cumbre de presidentes del Mercosur 2025. Juan Mateo Aberastain / MDZ

La renuncia de Gerardo Werthein, quien había sido embajador en Washington y artífice del acuerdo con el Tesoro estadounidense, generó sorpresa en Balcarce 50. Sin embargo, el ingreso de Quirno refuerza la sintonía entre la Cancillería y el ministerio de Economía, consolidando el poder del equipo económico dentro del Gabinete.

Milei ordenó además revisar las últimas designaciones diplomáticas firmadas por Werthein —unas 80 en total—, que incluían traslados en embajadas estratégicas como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. “El nuevo canciller trabajará en abrir la Argentina al mundo, dinamizar la economía y fortalecer los vínculos con los productores argentinos”, señala el comunicado oficial.

Perfil y proyección internacional

Quirno proviene de una familia vinculada al sistema financiero: su padre fue director del Banco Central y su abuelo, fundador del Partido Conservador Popular. En redes sociales, celebró su designación: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”, escribió en su cuenta de X.

Luis Caputo y Pablo Quirno El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su nombramiento también es interpretado como un respaldo directo a Caputo, en medio de versiones sobre cambios en el Gabinete que Milei podría definir en diciembre, tras las elecciones legislativas. Esos eventuales movimientos incluirían la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirían sus bancas en el Congreso.

Segunda etapa del Gobierno libertario

Con la llegada de Quirno a la Cancillería, Milei profundiza el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y la apuesta por un modelo económico basado en las finanzas y la inversión extranjera.

Javier Milei junto al secretario de Tesoro norteamericano, Scott Bessent Javier Milei junto al secretario de Tesoro norteamericano, Scott Bessent X @OPRArgentina

Según el texto oficial, “el objetivo es consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente y continuar la batalla cultural en defensa de los valores occidentales y las ideas de la libertad”. De este modo, el Gobierno fortalece su núcleo tecnocrático y financiero, delineando una política exterior alineada con la lógica económica que define a la gestión libertaria.