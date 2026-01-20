Javier Milei piensa desembarcar otra vez en Mendoza, viajará a Santa Fe y ya definió su propio "Bristol test"

Tras su paso por Córdoba y mientras transita su estadía en Suiza por su participación en el Foro Económico de Davos , el presidente Javier Milei ya piensa en sus próximos viajes al interior del país, como parte de sostener su fuerza territorial, tras el respaldo electoral conseguido en octubre.

Su gira de cabotaje comenzará, tal como adelantó MDZ , en Mar del Plata. El 27 de enero encabezará una nueva edición de la “Derecha Fest”, un evento libertario que expondrán amigos del mandatario y defensores mediáticos de la dialéctica oficialista. Será el primer acto violeta del año.

Además de la posible recorrida por alguna industria local, el jefe de Estado ya definió dónde medirá su termómetro social. Fuentes oficiales indicaron a MDZ que Milei busca estar en contacto con los marplatenses, comerciantes y turistas. Busca hablar con ellos y demostrar de alguna manera que la temporada de verano es un éxito.

Con la intención de replicar las caminatas por playas populosas de “La Feliz” que hizo en su etapa kirchnerista el actual secretario de Turismo, Daniel Scioli , el presidente tendrá su propio “Bristol Test”. Será lejos de ese balneario céntrico y alejado de la Peatonal San Martín que se tuvo como opción.

Los organizadores de La Libertad Avanza y la seguridad presidencial dispusieron que se lleve a cabo en la zona comercial de Güemes, de fluido movimiento turístico y donde se concentra especialmente un sector de la clase media y alta de la ciudad. Será el lunes 26 a las 20.30 en Güemes y San Lorenzo, donde se ubica la Plaza del Agua.

Será una nueva edición del “Tour de la Gratitud”, nombre pensado por el Gobierno para “agradecer” a quienes apoyaron con su voto al Gobierno en las pasadas elecciones. En otras palabras, es una breve recorrida y teniendo al líder libertario arriba de una camioneta y un megáfono. Salvo que quiera interrumpir con el protocolo, será difícil que Milei se baje a la vereda y dialogue con los presentes, pero es una posibilidad que son conscientes desde la organización, según recabó este medio. También existe la probabilidad de que el mandatario vea el espectáculo teatral de su expareja Fátima Flórez.

Viaje a Santa Fe y Mendoza

Javier Milei con el gobernador Pullaro Javier Milei con el gobernador Pullaro NA

Por otra parte, fuentes de la Casa Rosada confirman a MDZ que el sábado 7 de febrero Milei asistirá al acto conmemorativo por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Se trata de una actividad que ya venía siendo evaluada para que asista el presidente y lo reconoció el propio gobernador Maximiliano Pullaro, que confirmó conversaciones con la Secretaría General de la Presidencia.

Es uno de los pocos gobernadores que no se reunió personalmente con el ministro del Interior, Diego Santilli, por lo que crecen las especulaciones en torno a cuál será el apoyo de los legisladores que le responden para el inminente tratamiento legislativo del proyecto de la reforma laboral. Pullaro mostró cierta adhesión a la necesidad de una modernización laboral, aunque instó a modificaciones y se contextualiza en una serie de reclamos presupuestarios que viene haciendo la provincia.

Por otro lado, los violetas piensan en que Milei replique este “tour de la gratitud” en Mendoza. Está estipulado para mediados de febrero y todavía no hay confirmaciones oficiales de que sea el jefe de Estado quien encabece. Una opción es que haga lo propio Karina Milei junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Se está definiendo en estos días”, dijo uno de los dirigentes que se dedica a esta operatoria.

La visita de la cúpula libertaria a la provincia se enmarca en las elecciones legislativas y municipales que tiene Mendoza el 22 de febrero, en especial en los distritos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Representará una oportunidad para consolidar la alianza local con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO. La última visita de Milei a Mendoza fue el 9 de octubre de 2025, cuando viajó a la provincia en el marco de la campaña electoral nacional y realizó actividades públicas en San Rafael y en la ciudad de Mendoza, incluida una breve caminata por el centro de la capital provincial acompañado por el gobernador y el ministro y candidato por entonces, Luis Petri.