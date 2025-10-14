Presenta:
Javier Milei y Donald Trump en la última reunión bilateral.
Javier Milei nuevamente cara a cara con Donald Trump para fortalecer la alianza entre Argentina y Estados Unidos

El presidente argentino, Javier Milei, mantendrá este martes un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Luego de un lunes considerado histórico para Donald Trump y el mundo, llegó el día de la esperada cumbre entre el mandatario estadounidense y el presidente argentino, Javier Milei, que tendrá lugar en Washington, con la Oficina Oval de la Casa Blanca como escenario principal.

Este nuevo encuentro entre ambos jefes de Estado busca fortalecer el vínculo personal e institucional entre Argentina y los Estados Unidos, con la mira puesta en una alianza estratégica que abarque aspectos económicos, energéticos y geopolíticos.

A qué hora será el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei

El presidente Javier Milei será recibido hoy por Donald Trump a las 14.00 (hora de Argentina) en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Previo al inicio del diálogo entre los mandatarios, habría un contacto con los medios, y a continuación iniciará el cónclave entre ambos presidente.

Quiénes acompañaron al Presidente para le nuevo encuentro con Donald Trump

Javier Milei se verá nuevamente cara a cara con su par, Donald Trump en Washington. En el encuentro que mantendrán en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario argentino estará acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el Presidente del Banco Central Santiago Bausilli; el canciller Gerardo Werthein; y el embajador argentino en los Estados Unidos Alec Oxenford.

Durante el último viaje a Nueva York, el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, lograron abrochar un multimillonario paquete de asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei llegó a los Estados Unidos

Luego de felicitar a su aliado republicano, Donald Trump, por su desempeño por la paz en Medio Oriente entre Israel y Hamás, el presidente Javier Milei abordó el avión presidencial y emprendió su vuelo al país de Norteamérica.

Milei en Washington

Al rededor de la 1 (hora local) aterrizó en Washington el avión que trasladó al presidente Milei y su comitiva. Con un amplia comitiva, el mandatario liberal llegó a Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca, acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

