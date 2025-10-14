Javier Milei nuevamente cara a cara con Donald Trump para fortalecer la alianza entre Argentina y Estados Unidos

Javier Milei llegó a los Estados Unidos
Luego de felicitar a su aliado republicano, Donald Trump, por su desempeño por la paz en Medio Oriente entre Israel y Hamás, el presidente Javier Milei abordó el avión presidencial y emprendió su vuelo al país de Norteamérica.
Al rededor de la 1 (hora local) aterrizó en Washington el avión que trasladó al presidente Milei y su comitiva. Con un amplia comitiva, el mandatario liberal llegó a Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca, acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.