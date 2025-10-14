Javier Milei nuevamente cara a cara con Donald Trump para fortalecer la alianza entre Argentina y Estados Unidos

Live Blog Post

A qué hora será el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei

El presidente Javier Milei será recibido hoy por Donald Trump a las 14.00 (hora de Argentina) en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Previo al inicio del diálogo entre los mandatarios, habría un contacto con los medios, y a continuación iniciará el cónclave entre ambos presidente.