Javier Milei en la DAIA: "En Argentina, hay tolerancia cero al antisemitismo"

En el aniversario de la DAIA, Milei reafirmó su política de tolerancia cero al antisemitismo y criticó acuerdos previos con Irán, marcando un fuerte alineamiento con Israel.

En el 90° aniversario de la DAIA celebrado en el Teatro Colón, el presidente Javier Milei tomó la palabra y agradeció la invitación de Mauro Berenstein, al tiempo que reafirmó que su gobierno mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier manifestación antisemita. En ese marco, destacó que su administración se propone combatir de manera activa los discursos de odio.

Durante su intervención, Milei dedicó un tramo especial a describir el clima global que atraviesa la comunidad judía desde los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. Señaló que, desde entonces, las colectividades judías de distintos países vienen enfrentando “hostigamiento permanente” y denunció el incremento de episodios antisemitas registrado a nivel internacional.

Ese diagnóstico le permitió reforzar su postura interna: “En Argentina no hay espacio para el antisemitismo”, afirmó el mandatario. Y contrastó esa línea con decisiones tomadas por gestiones anteriores, marcando una ruptura explícita en materia de política exterior. “Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros fortalecemos nuestra alianza con Israel para enfrentar el terrorismo”, expresó, en una alusión directa a los acuerdos firmados durante el kirchnerismo.