Javier Milei en la CPAC de Paraguay: "Estamos llenando el Congreso de liberales puros"

El presidente Javier Milei inauguró este martes la Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC , por sus siglas en inglés) en Paraguay , luego de haberse dirigido al país en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 . Luego de su participación en el evento, protagonizará una reunión bilateral con su par local, Santiago Peña.

Al igual que lo hizo en su participación virtual del foro Europa VIVA 25, Milei comenzó su alocución con un homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense que fue asesinado el miércoles pasado mientras brindaba un discurso. "Uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto. Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano el bien y la verdad triunfarán", enfatizó el libertario.

Luego, a lo largo de su exposición, el presidente retomó su habitual tono económico para comparar la realidad económica del país anfitrión, a quien señaló como "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica". "Hace décadas abrazaron las ideas de la libertad y la inflación es cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años", remarcó.

En ese sentido, el jefe de Estado argumentó que casi un siglo de "medidas descabelladas" llevaron a la Argentina a pasar de ser un país desarrollado a uno subdesarrollado, y repitió su clásica máxima de abrazar las ideas de la libertad para recuperar la prosperidad.

En ese marco, el libertario sostuvo que su gestión ordenó las cuentas del Tesoro Nacional y del Banco Central para frenar la emisión monetaria y llevó a cabo 9 mil reformas estructurales. A su vez, destacó la baja de la inflación, que corre actualmente al 1,5% mensual, y subrayó: "La pobreza pasó del 57% al 30%. 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. En materia de indigencia, 6 millones que antes no comían hoy sí lo hacen".

A su vez, reivindicó las ideas de uno de sus ideólogos de referencia, Alberto Benegas Lynch, y destacó la presencia de sus hijos en su partido. "Tenemos el privilegio de que uno de sus hijos, Bertie, sea diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahora hemos logrado que su hermano Joaquín se meta en el barro de la política. Estamos llenando el congreso de liberales puros", festejó Milei. Una frase que contrasta con las múltiples polémicas que han generado los armados de listas de La Libertad Avanza a lo largo del país y recientemente en tierras bonaerenses.

"Nuestra política está basada en criterios morales. Nuestro norte es que Argentina sea el país más libre del mundo, eso nos va a traer prosperidad. Cuando plantean las cosas en términos morales, no hay lugares para grises. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal", aseguró Milei.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Paraguay

El libertario había partido rumbo a Paraguay alrededor de las 23 del lunes, al finalizar la transmisión de su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde proclamó que "lo peor ya pasó", destacó los sacrificios de la población y ratificó su compromiso con el superávit fiscal. Sin embargo, luego del cachetazo electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei también anunció una Ley de leyes que contemple un aumento por encima de la inflación para las partidas de jubilaciones, educación y discapacidad.

Una vez finalizada su intervención en la CPAC, Milei mantendrá a las 12.30 un encuentro privado con Peña para después almorzar a solas.

En el evento conservador, también participaron importantes funcionarios del Gobierno de Paraguay, entre ellos los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. Además, participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el embajador paraguayo en los Estados Unidos, Gustavo Leite, y el enviado de Donald Trump para Misiones Especiales en el país, Richard Grenell.

Después de la reunión bilateral con Peña, Milei encabezará a las 18.30 una disertación sobre "Tecnología y Crecimiento" en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes. Su agenda continuará el miércoles a las 10.15, cuando el libertario se traslade hasta el Congreso de Paraguay para exponer en una sesión de honor convocada por su visita. Se espera la presencia de legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia local.

A su regreso, Milei volverá a enfocarse en la campaña para las elecciones legislativas de octubre y el jueves protagonizará una foto -en un principio en la Quinta de Olivos- junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.