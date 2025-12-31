Javier Milei grabó un mensaje de fin de año: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña"

Horas antes que termine el 2025, el presidente Javier Milei grabó un video con un mensaje para los argentinos por el fin de año, en el cual aseguró que cumplió con todas “las promesas” de su campaña.

“Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, expresó el mandatario en un video en formato vertical, que solo subió a su cuenta de Tik Tok.

“Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer”, afirmó el jefe de Estado.

En su discurso final, dijo: “Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el líder libertario pasará las celebraciones de fin de año “solo” en la Quinta de Olivos , repitiendo la misma situación que en Nochebuena y Navidad. No especificaron si se reunirá con sus padres o si estará también su hermana Karina.

No hubo reportes oficiales que indiquen alguna actividad de Milei en los últimos días. Las únicas actividades conocidas del jefe de Estado son sus publicaciones en redes sociales. Publicó y reposteó decenas de tweets en formato de balance de sus primeros dos años de gestión, con autoelogios permanentes.

“Él es Javier Milei. El tipo que fue tratado de loco, ninguneado por la política de turno y por los supuestos expertos en política y economía. El mismo que terminó conquistando el corazón de una nación. El que hizo posible lo que decían imposible, devolverle estabilidad a un país que iba directo a su destrucción y devolverle el orgullo a un pueblo que ya veía su futuro bajo otras banderas”, son algunos de los posteos que virarlizó el presidente en estas horas.

En otro sentido, avaló el discurso de varios funcionarios que dan cuenta que la temporada estival “es un éxito”. “La Costa argentina ya tiene niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Volvieron a pifiarle los profetas del caos. La temporada de verano y el turismo interno son un éxito...”, compartió.