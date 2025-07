Javier Milei, el hombre que siembra vientos y cosechas tempestades

También fue la primera gran muestra de destrato hacia Mauricio Macri , invitado especialmente para la ocasión, pero al que lo expusieron al frío glacial de aquella noche e, inclusive, le impidieron firmar el acta constitutiva del Pacto, que a todas luces fue un nuevo bluff para imponer la presencia magnánima del presidente mandado por las Fuerzas del Cielo . En este 9 de Julio, la neblina, que también cubre el futuro de su propio gobierno, desactivó lo que ya nacía fracasado, fue la excusa elegida por la Casa Rosada para no ir hasta Tucumán. Ya sabían que no iba a ir casi nadie.

Karina Milei Cada vez más poderosa, Karina Milei siempre fue la única puerta de entrada autorizada para cuanto vendedor ambulante quisiera ser recibido en la Casa Rosada. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Otros se mostraron dispuestos a transformarse en oficialistas, como antes había sucedido en las épocas del kirchnerismo. La Concertación Plural (de los que opinaban igual) tuvo en Mendoza uno de sus lugares más potentes, lo mismo que ahora sucede con La Libertad Avanza.

Sin embargo, todos por igual fueron tratados como mandriles, degenerados fiscales y cuanto agravio o insulto le venía a la mente al presidente Milei, a pesar que los jefes provinciales habían sido electos de la misma manera que él, directamente por la gente, fuera de una lista sábana.

El mileísmo es un menemismo, con diferente carisma, pero con los métodos kirchneristas. Quienes conducen la política son los primos Martín, Eduardo “Lule”, Shariff y Adrián Menem, la guardia pretoriana de Karina Milei. Por eso no puede sorprender que tengan los mismos problemas y las mismas inconsistencias cada vez que hacen o explican insólitos desaguisados como ocurrían bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, Néstor o Cristina Kirchner.

Las valijas y el dinero son ya un denominador común. Amira Yoma era la directora general de audiencias del gobierno del “riojano más famoso”. Ella fue la que tuvo que explicar el Yomagate y, cuando declaró ante Hora Clave, de Mariano Grondona y Marcelo Longobardi, dijo que en sus valijas sólo traía ropa. Cualquier casualidad con lo sucedido en febrero, meses antes que explotara el escándalo de $Libra, es algo que ahora se empieza a conectar. El piloto declaró que traía cosas personales en las diez valijas que nadie fiscalizó y la única pasajera, María Laura Belén Arrieta, con solo mostrar su celular, pasó sin ser controlada, como cualquiera cuando ingresa a su hogar.

Tampoco está muy claro el rol que le toca al nuevo especialista en mercados desregulados y conocido por expertos que deambulan en la Casa Rosada Leonardo Scatturice, siempre atento a los requerimientos de Milei y su hermana Karina cada vez que viajan a Estados Unidos, más precisamente a Florida, desde donde vino el avión fantasma.

En la misma terminal y con la misma empresa, otra casualidad del destino, había llegado Guido Antonini Wilson con cinco bolsos de los cuales sólo se revisó uno, portante de casi un millón de dólares en su interior. Ese dinero, secuestrado, nunca nadie lo reclamó a pesar que había ingresado con el armador de la “embajada paralela” en Venezuela en la época de Néstor Kirchner, Claudio Uberti, ambos vistos en la Casa Rosada en aquella oportunidad.

“La corrupción o los modos no serían problema si la inflación ya fuera cercana al 0%. Pero como no lo es, y aún no se nota la baja que se dice oficialmente, todo empieza a verse de otra manera, más grave y casi como una crisis” reflexiona un viejo libertario qué, además, razona. “Al gobierno lo eligieron para que baje la inflación, fundamentalmente. Pero si eso no se puede lograr, y la gente sigue haciendo un esfuerzo descomunal, empieza a notarse todo lo otro”, sentenció.