"El modelo Milei es un golpe duro para el pequeño productor yerbatero"

- Dentro de lo malo, es buen precio, es lo que pagan los molineros. Plantear como se está planteando, y lo dijo una diputada de Corrientes, la eliminada acción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), es no conocer la realidad de la familia yerbatera. El INYM fue una herramienta que surgió hace poco más de 20 años, a raíz de un reclamo que justamente comenzó por el bajo precio de la hoja verde. El modelo Milei en la yerba mate realmente fue un golpe muy duro para el pequeño y mediano productor yerbatero, es no conocer la realidad de Misiones .

Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Macroeconomía Circular de Misiones. Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Macroeconomía Circular de Misiones, asegura que los pequeños y medianos productores yerbateros reciben un precio muy bajo, una transferencia de recursos al sector molinero. Foto: MDZ/Alejandro Spivak

¿Cuál es la situación de las economías regionales?

- La producción primaria en todas las provincias, es decir las economías regionales, están muy dañadas, muy afectadas. Lo más triste es que estoy viendo de nuevo, como en los '90, que se venden chacras. Lo estoy viendo, estamos en el mismo proceso, los grandes se "comen" a los más chicos, comprando sus chacras. Es increíble, es recorrer el interior de Misiones, entrar en las picadas y se ve el cartel se vende chacra, estamos igual que en la década del '90.

- El gobierno de Misiones plantea la posibilidad de crear un instituto provincial de la yerba mate, ante el inminente cierre del INYM y, en cierta forma abrirse también de la provincia de Corrientes donde están los grandes empresarios que apoyan la desregulación yerbatera. ¿Cuál es su opinión?

- Tengo entendido que mientras esté el INYM y la posibilidad de recuperarlo, no se va a hacer otra cosa. Ahora, si el Gobierno nacional toma la decisión de eliminar el INYM nos abre la jugada para que Misiones cree un organismo provincial de la yerba mate.

En 2018 el expresidente Macri ya había propuesto el cierre del INYM. Passalacqua, en su primer mandato, lo enfrentó y dio marcha atrás. ¿Puede pasar lo mismo con Milei y que escuche los argumentos del gobernador Passalacqua en favor del pequeño y mediano productor yerbatero?

- Creo que Macri era más razonable y escuchó al gobernador Passalacqua. Milei es medio autista.

Enfermedades cancerígenas

- ¿Qué produce el glisofato?

- Es un agente cancerígeno. Lo que tiene el glifosato es que cuando se usa, va generando en la maleza una suerte de anticuerpo, por lo que hay que empezar a duplicar, triplicar, cuadruplicar la dosis y cuando eso ya no resulta tenés que ir a los batidos, o sea, el glifosato y otros pesticidas para poder pelear con la maleza. Lo único que estamos haciendo es que la maleza sea cada vez más resistente a los pesticidas.

El glifosato nunca fue una solución. Es un derivado de un veneno que se usaba en la guerra en Camboya, en Vietnam para matar. Eso luego fue a la chacra. El glisofato enferma el suelo, en consecuencia, enferma el agua y el aire. El que está en la chacra, el minifundista, el pequeño productor no usa prácticamente o usa muy poco. La idea es que no lo usen más. Los que usan este veneno son los que tienen grandes extensiones de yerba, de forestaciones, por ejemplo. El pescado de río no se puede comer porque tiene la carne contaminada con glifosato. Es un pez que está enfermo, enferma y mata. Por más que lo nieguen es un agente cancerígeno.

Roque glisofato tres

- En alguna oportunidad usted contó una experiencia personal con el glisofato, cuando visitaba las chacras….

- Sí, tengo 37 años recorriendo el interior. Eran otros los químicos que se usaban cuando comenzó el furor del tabaco. En ese entonces utilizaban Furadan y Ortenen para proteger al tabaco de los bichos, de los hongos y todo lo demás. El Furadan y el Ortenen son de los fosforados. Nadie usa a nivel mundial. Y como ya no había dónde llevar, empezaron a traer a Misiones el combo del tabaco.

Murió mucha gente. He visto morir gente. He visto personas de 60 kg con problemas renales, de corazón, con problemas hepáticos. Esos son los órganos fosforados. Los pesticidas, lamentablemente, terminan enfermando al ser humano. Contamina la carne vacuna cuando usan el tordone para matar la gramadura, lamentablemente todo termina en lo que consumimos.

Misiones tiene une ley contra el uso del glisofato…

- Tenemos una ley que habla de ir dejando el glifosato de manera escalonada. Lo hemos hecho primero en los entornos urbanos, en la cercanía de los cursos de agua, en las ciudades está prohibido. En el campo hemos dado un tiempo de cinco años porque estamos trabajando en un sustituto que en algún momento salió a prueba. No funcionó, era el bioherbicida y, por eso se está reformulando, un producto inocuo, ya que es orgánico, puede que esté hecho en base a aceite o jabones potásicos o una mezcla.

La ley habla de una prohibición de glifosato. Mientras tanto hay un registro; es decir, si vos querés usar un pesticida, tenés que ir a un veterinario que te lo prescriba y entrás en un registro. Los pesticidas tienen que ser recomendados por un profesional, con esa receta te vas a la veterinaria y ahí te dan lo que vas a usar y entrás en un registro. Esa misma ley habla de los desechos, los residuos para que no haya gente tomando agua con un tachito de glifosato cortado al medio”.

- Al ser Misiones frontera con Paraguay y Brasil, muchos productores traen en forma clandestina glisofato desde estos países. ¿Cómo se controla?

- Reconozco que el control se hace un poco más difícil. Me imagino que una vez que tengamos el sustituto y que entre en plena vigencia la ley, la presencia de lo que sería la policía que controlará eso que tendrá que ver con el agro, con ecología seguramente y con salud va a ser más más intenso.

Mercados concentradores

- ¿Cómo se encuentra el Instituto de Macroeconomía Circular?

- Bien, esperanzados en lo que es la chacra multipropósito. Estuvimos reunidos con gente de la Universidad de Pato Branco (Brasil), vamos a ir a ver un poquito lo que están haciendo. Ellos estuvieron en la ciudad misionera de Eldorado donde se sorprendieron del mercado concentrador que permite que la gente compre productos directamente traídos de la chacra sin pasar por intermediarios, porque allá no tienen algo así, donde el productor tiene su lugar para vender lo que produce.

yerba 4.jpg

Es un modelo de exportación para ellos esperanzados en una vueltita de rosca en lo que tiene que ver con la producción. Yo insisto con la producción de alimentos, porque comemos todos los días. Entonces, si tenés tu chacra donde tenés pollos, huevos, cerdos, pescados, verduras, hortalizas, frutas tropicales, vas a vender todos los días. Y si te falló hoy algo, tenés otra cosa para vender mañana.

En Brasil, en Pato Branco lo que están haciendo es dejar las chacras sin hectáreas de soja y concentrarse en 10 hectáreas de producción de alimentos. Y el rendimiento anual duplica los ingresos que tendría con un año de 100 hectáreas de soja. Es muy sencillo. El mundo necesita alimentos, Misiones necesita alimentos. Nosotros abastecemos sólo el 30%. Entonces, estamos trabajando en eso.

Estamos poniendo a punto la fábrica de alimentos balanceados que está en la localidad de San Javier con la idea de hacer alimentos para la cría de aves de corral, de cerdo con un costo diferencial de lo que es el alimento cuando compras en la veterinaria. Producir un alimento que sea más barato nos va a dar la ventaja de poder incursionar más fuerte en todo lo que tiene que ver con carnes. Si podemos el día de mañana tener una peletera y también poder hacer los nuggets para la psicultura, sería excelente.

O sea, lo que estamos buscando es que el productor tenga un menor costo para producir alimentos, para que eso llegue al mercado. Hay un 70% del mercado que nosotros no abastecemos y tenemos que ir por ese mercado. La alternativa del café es otra infusión, estamos comprando 4.000 plantines para probar en distintas zonas. Es un proceso que nosotros tenemos que evaluarlo y avalarlo. Tenemos que ver en qué zona funciona mejor, generalmente en las zonas altas. El café tiene algunos agentes que son típicos del suelo que atacan la planta, entonces tenemos que ir viendo cuáles van a ser los lugares donde podemos desarrollar café y acordarse que el café rinde frutos a los tres años más o menos, pero es un proceso que hay que hacer.

En Misiones hay cafetales que son prácticamente de uso familiar. Hacer su propio café funciona, anda bien. Y tenemos que ir por eso, no hablar de grandes extensiones de café, sino de pequeños por ahí una o dos hectáreas pequeño desarrollo que complementen lo que hace el productor en la chacra, que complemente la yerba, el té. Hoy un solo producto no se puede tener. Hay que empezar a diversificar la producción de comida, o sea, no hagamos todos hojas verdes, que alguno se acuerde de hacer hortalizas. Para mí el despegue de la chacra va a ser por eso, el alimento, la comida.