Yerba mate: productores piden $450 por kilo de hoja verde pero molineros y directores del INYM se oponen

En una reunión realizada en la sala de situación del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, encabezada por el ministro Facundo López Sartori, autoridades provinciales y productores yerbateros discutieron medidas para garantizar “un precio justo” del kilo de hoja verde de yerba mate y fortalecer la participación de los productores en las decisiones del sector yerbatero.

López Sartori asumió el compromiso de gestionar las acciones necesarias para establecer un precio justo del kilo de hoja verde en $450, en respuesta a los reclamos históricos de los productores. Se seguirá trabajando en la recuperación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y en la formación de un mercado electrónico provincial que transparente todas las transacciones de este mercado yerbatero.

Se propuso la incorporación de representantes de los productores auto convocados a la Mesa Permanente Asesora de la Yerba Mate. Los designados fueron Omar Tabaczuk (San Pedro), Ángel “Cacho” Ozelli (San Vicente) y Guillermo Aníbal Nowak (Salto Encantado), quienes buscarán representar los intereses de los productores en futuras decisiones.

En un gesto de buena voluntad, los productores decidieron suspender las medidas de fuerza, incluidos los cortes de ruta, mientras continúan las negociaciones. No obstante, dejaron en claro que no iniciarán la cosecha si no se respeta el precio sugerido de $450 por kilo de hoja verde.

Entre los presentes estuvieron el subsecretario de Asuntos Agropecuarios Julio Petterson y la directora general de Economía Agraria, Arabela Seiler, junto a productores de diferentes localidades misioneras, como San Pedro, Salto Encantado, San Vicente y Fracrán.

No a los 450 pesos

Molineros aglutinados en la llamada Mesa Asesora se reunieron con los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Uno de los primeros puntos que acordaron fue que todos desautorizaron el precio de 450 pesos por kilo de hoja verde, que surgió tras la reunión entre los productores que protestaban y cortaban la Ruta 14 en San Pedro y el ministro del Agro, Facundo López Sartori, quien se comprometió a pelear y gestionar por ese valor, sin que haya ninguna negociación o parte del “otro lado” dispuesta a discutir ese precio.

“Todos coincidimos en que no hay que hablar de precios, porque la discusión se torna irreal y luego vienen las decepciones”, dijo el yerbatero Sergio Dellapierre, quien ofició como vocero de la Mesa Asesora tras el encuentro.

En ese sentido, entre los representantes del INYM y la Mesa Asesora acordaron trabajar en la grilla de costos, más que en los precios. También se acordó buscar el consenso con los productores, haciendo reuniones periódicas. Defender el Convenio de Corresponsabilidad Gremial y seguir insistiendo ante Nación para que designe un presidente para el organismo yerbatero.

Otro punto fundamental es trabajar sobre la trazabilidad y exponer a las industrias, que visibilicen quién paga cuánto. “Para determinar quiénes pagan bien y quiénes pagan precios viles”, señaló Dellapierre.