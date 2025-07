Ruido político y dólar que sigue en alza

La economía existe porque los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, por eso la economía siempre es optar dónde se asignan los recursos. Cuando Javier Milei dice que el equilibrio fiscal no es negociable , puede considerarse una buena medida pero, ante el aumento propuesto para los jubilados , tiene dos opciones: ir al choque y vetar en nombre del equilibrio fiscal, o bien reasignar partidas del presupuesto. Esto es: quitar recursos de un sector y asignarlos en otro.

Ese 60% podría tener un subsidio con fondos que no salieran de bajar los ingresos de los que aportaron. Lo que hizo el kirchnerismo fue financiar el ingreso de los que no habían aportado, bajando el ingreso de los que sí habían aportado. Por eso, como siempre sostengo, hoy día ya no se pagan más jubilaciones en Argentina.