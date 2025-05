Javier Milei dijo que hay "ñoquis" en el Hospital Garrahan y acusó "a los K por inventar curros"

“La situación la han politizado. Lo que nosotros estamos atacando es aquello... Vamos a hacer así: ¿estamos de acuerdo que es un tema delicado? Ok, bueno, por eso, pero vale para todo, para todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una situación delicada? Bien, okey. ¿Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos? A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, en los comparables. Ahora, la pregunta es: ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtran los recursos a gente que no trabaja, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, que esos son los que le quitan los recursos al hospital? ¿A usted le parece?”, reflexionó el mandatario.

“Sin embargo, le duplicamos la AUH y le duplicamos la Tarjeta Alimentaria, y como le quitamos los intermediarios, los recursos se le multiplicaron por cuatro. Sin embargo, usted los escucha hablar y parece que nosotros estuviéramos pasando con una topadora sobre los sectores vulnerables. Es parte del relato mentiroso de los kukas. No se dejen psicopatear por los mentirosos”, añadió el jefe de Estado, que evitó referirse sobre si habrá alguna recomposición salarial a los trabajadores.

Al respecto, el vocero Manuel Adorni apuntó contra los gremios y dijo que "en el Garrahan, tenés un 66% de empleados administrativos contra un 33% de médicos". "El hospital tuvo un 10% de aumento de presupuesto respecto al año pasado", aseguró el funcionario, quien mencionó que "no es casualidad que el reclamo suceda días antes de la implementación de un sistema biométrico para controlar los ingresos y egresos. El anterior reclamo se dio cuando se cambió la cúpula directiva".

"La conducción actual trabaja para poner los fondos donde deben estar: los pacientes. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero se destinaron a financiar la planta administrativa", cerró el vocero.

Hasta el momento, el Ejecutivo solo habló de "una suma no remunerativa" para los médicos residentes, quienes se reunieron el jueves. En tanto, para el resto del personal no hubo contacto y solo deslizan un "plus por productividad", aunque sin dar más detalles.