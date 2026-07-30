Javier Milei designó a un exintendente de Bariloche como vicepresidente de la CNEA: quién es Enrique Gustavo Gennuso

El presidente Javier Milei designó al ingeniero nuclear Enrique Gustavo Gennuso como nuevo vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 673/2026, firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y publicado en el Boletín Oficial.

En el mismo decreto, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Alfredo Tomás Rovere, quien ocupaba hasta ahora la vicepresidencia del organismo.

Gennuso es ingeniero nuclear y tuvo una extensa trayectoria tanto en el ámbito científico como en la gestión pública y social. Nació en 1959 en Azul, provincia de Buenos Aires. Comenzó sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata y luego ingresó al Instituto Balseiro, donde se formó como ingeniero nuclear.

En 1986 se recibió y se incorporó al Centro Atómico Bariloche y al propio Instituto Balseiro.

Además de su carrera técnica, Gennuso desarrolló una importante actividad social y política en San Carlos de Bariloche. Fue intendente de Bariloche durante dos mandatos y anteriormente dirigió durante más de 30 años una organización social vinculada a escuelas, barrios y comunidades. También estuvo al frente del Instituto de Tierras y Viviendas de Bariloche.

Tras su experiencia en la gestión pública, creó la Fundación MAPA, desde donde trabaja en capacitación, asesoramiento y acompañamiento a gobiernos locales, dirigentes políticos y equipos técnicos.

En una presentación pública de su trayectoria, sostuvo: “Creo profundamente en que otra política es posible: más preparada, más ética, más humana”.

Trayectoria en el sector nuclear

Entre los antecedentes destacados de Gennuso figuran: