Javier Milei dará una cadena nacional para destacar el fallo que anula la condena por el caso YPF

El presidente Javier Milei protagonizará esta noche una nueva cadena nacional. En medio de la crisis que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el mandatario buscará recuperar la agenda de su gobierno con un mensaje que se grabará por la tarde y se emitirá alrededor de las 19 con motivo del fallo judicial en Estados Unidos que anula la condena por el caso YPF.

El anuncio se hará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y está previsto que asistan algunos funcionarios, además de autoridades de la Procuración del Tesoro, sustanciales para la defensa del Estado argentino.

Ese mensaje se decidió durante la mañana, a los pocos minutos de conocerse la noticia. Los estrategas libertarios rápidamente pensaron la manera de capitalizar políticamente esta histórica medida para el país, en un momento en el que era indispensable recuperar la iniciativa política para dejar atrás la interna en la Casa Rosada y el asedio mediático que viene recibiendo el exvocero, a partir de las múltiples acusaciones en su contra.

La definición de una cadena nacional se tejió entre escasos funcionarios, solo los que participan en la mesa chica. Además de los Milei, intervino el asesor Santiago Caputo, quien regresó a intervenir activamente en la táctica comunicacional, lo que permite confirmar que hay una tregua en su permanente fricción con la hermana del presidente.

Resultará una oportunidad, además, para resaltar la reciente injerencia del nuevo procurador del Tesoro (el jefe de los abogados del Estado). Se trata de Sebastián Amerio , alfil del consultor, quien había sido desplazado por la secretaria general de la presidencia en su puesto de secretario de Justicia, en medio del desembarco de Juan Bautista Mahiques en lugar de Mariano Cuneo Libarona.

Qué dijo Milei sobre el fallo por el caso YPF

Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.

A su vez, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.