Javier Milei continúa con las modificaciones en el Estado: así quedó la nueva estructura de gobierno

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una transformación integral de la estructura estatal tras la publicación del Decreto 866/2025 , una medida impulsada por el presidente y su Gabinete con el propósito de “mejorar la eficiencia y modernizar la gestión pública”. El texto modifica el organigrama establecido por el Decreto 50/2019 y sus posteriores actualizaciones, y da lugar a una reorganización profunda de ministerios, secretarías y subsecretarías .

Uno de los cambios más significativos recae sobre la Jefatura de Gabinete de Ministros , que incorpora nuevas áreas y redefine sus funciones. Entre las dependencias que se suman están:

Cada una contará con subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno , la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , y la Subsecretaría de Prensa , entre otras.

El Ministerio del Interior también experimenta una reestructuración integral. Su nueva estructura incluye:

Con estos cambios, el Gobierno busca centralizar la articulación territorial y mejorar la coordinación federal.

Secretaría de Provincias y Municipios , dividida en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.

Secretaría de Interior , que abarca asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Modificaciones en el Ministerio de Economía

Luis Caputo El ministro de Economía, Luis Caputo. N/A

El Ministerio de Economía es otra de las áreas con mayor reconfiguración interna. El nuevo esquema incluye:

Secretaría Legal y Administrativa.

Secretaría de Política Económica.

Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Coordinación de Energía y Minería.

Secretaría de Coordinación de Producción.

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.

Secretaría de Industria y Comercio.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

Secretaría de Obras Públicas.

Secretaría de Transporte.

Secretaría de Asuntos Nucleares.

Cada una incorpora subsecretarías orientadas a tareas específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

Salud cambia su estructura interna

El Ministerio de Salud también fue reorganizado. Ahora estará compuesto por:

Secretaría de Gestión Administrativa.

Secretaría de Gestión Sanitaria.

Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

Las subsecretarías asociadas se encargarán de la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la gestión administrativa y la atención integral en materia de drogas.

Redefinición de objetivos y funciones

Además de los cambios estructurales, el decreto redefine las responsabilidades de múltiples dependencias. Entre ellas, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales deberá “asistir a la Secretaría General en todo lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas competentes”.

La implementación del Decreto 866/2025 marca uno de los ajustes organizativos más amplios realizados por el Gobierno de Milei desde su asunción. El Ejecutivo sostiene que esta reestructuración permitirá “optimizar recursos y mejorar la gestión estatal”, mientras que especialistas anticipan un impacto significativo en la coordinación administrativa y las prioridades estratégicas del sector público.