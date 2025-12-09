Javier Milei continúa con las modificaciones en el Estado: así quedó la nueva estructura de gobierno
El Gobierno oficializó la reestructuración más amplia de la Administración Pública en los últimos años mediante el Decreto 866/2025.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una transformación integral de la estructura estatal tras la publicación del Decreto 866/2025, una medida impulsada por el presidente y su Gabinete con el propósito de “mejorar la eficiencia y modernizar la gestión pública”. El texto modifica el organigrama establecido por el Decreto 50/2019 y sus posteriores actualizaciones, y da lugar a una reorganización profunda de ministerios, secretarías y subsecretarías.
Reconfiguración de la Jefatura de Gabinete
Uno de los cambios más significativos recae sobre la Jefatura de Gabinete de Ministros, que incorpora nuevas áreas y redefine sus funciones. Entre las dependencias que se suman están:
Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
Secretaría de Asuntos Estratégicos.
Secretaría Ejecutiva.
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Turismo y Ambiente.
Secretaría de Comunicación y Prensa.
Cada una contará con subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.
Nuevas funciones para el Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior también experimenta una reestructuración integral. Su nueva estructura incluye:
Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
Secretaría de Interior, que abarca asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Secretaría de Provincias y Municipios, dividida en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.
Con estos cambios, el Gobierno busca centralizar la articulación territorial y mejorar la coordinación federal.
Modificaciones en el Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía es otra de las áreas con mayor reconfiguración interna. El nuevo esquema incluye:
Secretaría Legal y Administrativa.
Secretaría de Política Económica.
Secretaría de Hacienda.
Secretaría de Finanzas.
Secretaría de Coordinación de Energía y Minería.
Secretaría de Coordinación de Producción.
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.
Secretaría de Industria y Comercio.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
Secretaría de Obras Públicas.
Secretaría de Transporte.
Secretaría de Asuntos Nucleares.
Cada una incorpora subsecretarías orientadas a tareas específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.
Salud cambia su estructura interna
El Ministerio de Salud también fue reorganizado. Ahora estará compuesto por:
Secretaría de Gestión Administrativa.
Secretaría de Gestión Sanitaria.
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.
Las subsecretarías asociadas se encargarán de la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la gestión administrativa y la atención integral en materia de drogas.
Redefinición de objetivos y funciones
Además de los cambios estructurales, el decreto redefine las responsabilidades de múltiples dependencias. Entre ellas, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales deberá “asistir a la Secretaría General en todo lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas competentes”.
La implementación del Decreto 866/2025 marca uno de los ajustes organizativos más amplios realizados por el Gobierno de Milei desde su asunción. El Ejecutivo sostiene que esta reestructuración permitirá “optimizar recursos y mejorar la gestión estatal”, mientras que especialistas anticipan un impacto significativo en la coordinación administrativa y las prioridades estratégicas del sector público.