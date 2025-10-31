Javier Milei confirmó su presencia en la asunción de Rodrigo Paz: cuándo viaja a Bolivia

Javier Milei se ausentará del país la próxima semana para asistir a la asunción de un mandatario de la región.

El presidente Javier Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para participar en la ceremonia de asunción del nuevo mandatario Rodrigo Paz, que se llevará a cabo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana.

Rodrigo Paz ganó las elecciones en Bolivia. Foto: Reuters Rodrigo Paz ganó las elecciones en Bolivia. Foto: Reuters Felicitaciones y mensaje en redes, un clásico de Milei El jefe de Estado argentino será uno de los invitados internacionales a la toma de posesión del presidente electo, que recientemente obtuvo la victoria en el balotaje con el 54,5% de los votos. Aunque la agenda presidencial aún está en definición, en la Casa Rosada aseguran que la participación de Milei está confirmada y forma parte de su política de acercamiento a gobiernos afines ideológicamente.

Tras conocerse los resultados oficiales de los comicios bolivianos el último 19 de octubre, Milei felicitó públicamente a Rodrigo Paz Pereira a través de su cuenta en X. “Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió el mandatario argentino.

El mensaje de Milei para Rodrigo Paz El mensaje de Javier Milei en X felicitando a Rodrigo Paz. Fuente: X En su mensaje, también destacó que el nuevo gobierno boliviano “va a ingresar nuevamente al mundo libre”, y subrayó su expectativa por una etapa de apertura económica y lucha contra la corrupción. Milei calificó el cambio político como el cierre de la etapa del “socialismo del siglo XXI”, a la que atribuyó los principales males económicos y sociales de la región.

Cambio político en Bolivia Con 58 años, Rodrigo Paz puso fin a casi dos décadas de administraciones lideradas por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que dominó la política boliviana desde la llegada de Evo Morales al poder. Su triunfo pretende conformar un liderazgo de centro y una agenda económica más abierta.