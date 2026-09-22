Javier Milei coincidió con Donald Trump en el Escudo de las Américas pero no hubo saludo
Asistió a la sesión junto al canciller Pablo Quirno y se encuentra a la espera de reuniones con empresarios, economistas y referentes internacionales.
Asistió a la sesión junto al canciller Pablo Quirno y se encuentra a la espera de reuniones con empresarios, economistas y referentes internacionales.
Javier Milei llegó a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Este miércoles 23 de septiembre al mediodía, el mandatario volverá a tomar la palabra ante líderes internacionales, en lo que será su tercera intervención en ese ámbito desde el inicio de su gestión.
La exposición tendrá entre sus principales temas el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, los cuestionamientos de Milei al funcionamiento de la ONU y su postura sobre el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. La agenda presidencial también contempla encuentros con empresarios, economistas y referentes internacionales durante su estadía en Nueva York.