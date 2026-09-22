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Javier Milei participó del Escudo de las Américas
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Javier Milei coincidió con Donald Trump en el Escudo de las Américas pero no hubo saludo

Asistió a la sesión junto al canciller Pablo Quirno y se encuentra a la espera de reuniones con empresarios, economistas y referentes internacionales.

MDZ Política

Javier Milei llegó a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Este miércoles 23 de septiembre al mediodía, el mandatario volverá a tomar la palabra ante líderes internacionales, en lo que será su tercera intervención en ese ámbito desde el inicio de su gestión.

La exposición tendrá entre sus principales temas el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, los cuestionamientos de Milei al funcionamiento de la ONU y su postura sobre el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. La agenda presidencial también contempla encuentros con empresarios, economistas y referentes internacionales durante su estadía en Nueva York.

Trump incluyó a la Argentina en su discurso

Trump participó durante 14 minutos de la sesión del Escudo de las Américas en Nueva York y dedicó parte de su discurso a enumerar resultados electorales de dirigentes de la región a los que había respaldado. Al referirse a Argentina, recordó las victorias de Milei en 2023 y 2025 y las describió como un triunfo “por partida doble”. “He dado mi respaldo a algunos de ustedes. Hasta ahora llevo un pleno de 9 victorias”, afirmó el mandatario estadounidense ante los líderes reunidos.

Donald Trump habl&oacute; sobre su &eacute;xito.

Donald Trump habló sobre su éxito.

"MASTERCLASS" el posteo de Milei sobre Trump

El presidente destacó el accionar de su par estadounidense: "Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo. MAGA!". Así reposteó una publicación de Eric Daugherty, un periodista y subdirector de noticias del medio estadounidense Florida's Voice.

Milei compartió en X un posteo sobre los dichos de Trump.

Milei compartió en X un posteo sobre los dichos de Trump.

La oficina del Presidente twitteó tras la reunión

"El Presidente Javier Milei participó del evento “Shield of the Americas”, organizado por los Estados Unidos, junto a otros mandatarios del continente americano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York", publicó OPRA tras la participación de Milei en el "Escudo de las Américas".

El Presidente Javier Milei participó del evento “Shield of the Americas”.

El Presidente Javier Milei participó del evento “Shield of the Americas”.

Milei participa de la conferencia "Escudo de las Américas"

Junto al canciller Pablo Quirno, Javier Milei participa de la conferencia de prensa encabezada por Donald Trump.

Donald Trump en el Escudo de las Américas.

Donald Trump en el Escudo de las Américas.

El operativo de seguridad que acompañó la llegada de Milei a Nueva York

Un convoy de vehículos negros llegó a las inmediaciones del hotel The Langham, en Nueva York, donde agentes de seguridad supervisaron el descenso de los pasajeros. Los efectivos, vestidos de traje, acompañaron a las personas hasta el ingreso principal del edificio mientras se desplegaba el operativo en los alrededores del hotel.

Javier Milei ONU

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