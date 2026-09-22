Javier Milei coincidió con Donald Trump en el Escudo de las Américas pero no hubo saludo

Trump incluyó a la Argentina en su discurso

Trump participó durante 14 minutos de la sesión del Escudo de las Américas en Nueva York y dedicó parte de su discurso a enumerar resultados electorales de dirigentes de la región a los que había respaldado. Al referirse a Argentina, recordó las victorias de Milei en 2023 y 2025 y las describió como un triunfo “por partida doble”. “He dado mi respaldo a algunos de ustedes. Hasta ahora llevo un pleno de 9 victorias”, afirmó el mandatario estadounidense ante los líderes reunidos.