Javier Milei cierra su gira en EE.UU. con una reunión con inversores y una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

Sobre el cierre de su decimocuarta visita a los Estados Unidos , el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro este viernes en el Council de las Américas de Nueva York con importantes inversores globales con empresas en la Argentina. Luego, volverá a visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, una figura religiosa a la que el libertario le agradecerá por el triunfo en las elecciones legislativas.

El mandatario llegó de madrugada a Manhattan tras participar del America Business Forum y la gala de la CPAC en Florida, donde expuso su mirada sobre la situación económica y política de la Argentina y Estados Unidos, en discursos donde no ahorró elogios para Donald Trump, e incluso el astro futbolístico Lionel Messi, que también había participado del evento el día anterior.

Finalizada la primera etapa de la gira, Milei aterrizó en el aeropuerto internacional JFK cerca de las tres de la mañana (hora de Argentina), acompañado de su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador norteamericano en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En su última parada, el libertario encabezó desde las 12 un encuentro en la sede del Council Of America para exponer sobre los principales puntos de su programa frente a trece ejecutivos de compañías globales que invierten en la Argentina. Se preveía que el presidente contestara preguntas junto a sus funcionarios.

Dichas empresas se mueven en sintonía a las proyecciones que Javier Milei establece para la economía argentina, profundizando las actividades en sectores vinculados a energía, minería, tecnología, alimentos y laboratorios.

"Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo", había subrayado el libertario durante su discurso en el American Business Forum.

Tras el evento, el presidente tiene previsto visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch", una figura religiosa que Milei visitó en varias oportunidades, como por ejemplo tras el triunfo en el ballotage de 2023. Esta vez, el libertario se acercará para agradecer el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se impuso frente al peronismo por un margen mayor al esperado.

Así, el argentino dará por finalizada la gira por Estados Unidos y partirá hacia La Paz, para participar el sábado de la ceremonia de asunción del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo de Evo Morales en el país y aparece como un potencial aliado para el libertario en la región.