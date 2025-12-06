Javier Milei celebró la llegada de los F-16: "Argentina vuelve a tener un sistema de defensa serio"

El Presidente Javier Milei encabezó el acto por la incorporación de los aviones caza F-16, defendió la modernización militar y luego se subió a una nave.

Ante militares, funcionarios y representantes diplomáticos, Milei sostuvo que la entrada en servicio de estas aeronaves “marca un hito para la defensa nacional y para la inserción de Argentina en el mundo moderno”.

En su discurso, el mandatario destacó que la llegada de los F-16 forma parte de un proceso más amplio de reorganización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. “Hoy damos un paso histórico. La Argentina vuelve a tener un sistema de defensa serio, alineado a los estándares internacionales y preparado para proteger nuestra soberanía”, afirmó, enfatizando que el país “deja atrás décadas de atraso tecnológico” de la mano del Kirchnerismo

El jefe de Estado también remarcó el vínculo estratégico con Dinamarca y con los Estados Unidos, países involucrados en la transferencia, y agradeció la cooperación técnica que permitió concretar la operación. “Esta adquisición no es solo un avance militar, es una señal política de nuestro compromiso con las democracias del mundo libre”, expresó.

Javier Milei subió a uno de los F-16 Luego de la ceremonia, Milei sorprendió a los presentes al subir a uno de los flamantes cazas. Lo hizo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el exministro de Defensa Luis Petri, impulsor original de la negociación, y su sucesor en el cargo, Carlos Presti, quienes compartieron la recorrida por la cabina y posaron para las fotografías oficiales.