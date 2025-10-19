Javier Milei celebró el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia. 

El economista Rodrigo Paz Pereira se consagró hoy como el ganador de la segunda vuelta en Bolivia , y se convirtió en el nuevo presidente del país, poniéndole fin a dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). El senador de 58 años obtuvo el 54,55% de los votos, triunfo que fue celebrado en las redes por el presidente Javier Milei .

Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. Paz , de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand Lara, logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga , de la alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,44%, en una jornada histórica de la democracia boliviana.

Esta alineación al liberalismo y su victoria fue celebrada en las redes por el presidente de Argentina, Javier Milei , quien le dedicó un mensaje. "Felicitaciones al presidente electo de Bolivia , Rodrigo Paz Pereira , por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación", comenzó.

"Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI' que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado", agregó.

Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado…

"Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", cerró.

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para el período 2025-2030. Deberá enfrentar una economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, el déficit fiscal y una prolongada falta de divisas por la merma de las reservas internacionales netas (RIN).

Mensaje de Cancillería a Rodrigo Paz

La Cancillería Argentina, tal como Milei, también emitió un comunicado para felicitar al nuevo presidente boliviano. "La República Argentina felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saluda al pueblo boliviano por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas", comienza.

"El Gobierno argentino celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos", agregaron.

Para concluir, el comunicado señaló: "La Argentina renueva su compromiso de seguir trabajando junto al nuevo gobierno boliviano para construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región".