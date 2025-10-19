Balotaje en Bolivia: Rodrigo Paz se impuso ante Jorge Quiroga y termina con 20 años del MAS

Futuro político del próximo Presidente
Independientemente de quién resulte ganador, el próximo primer mandatario de Bolivia deberá negociar y construir consensos dentro de la Asamblea Legislativa para poder gobernar con estabilidad.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Rodrigo Paz Pereira, parte con una ventaja significativa al haber obtenido el 39% de los escaños, lo que le otorga un rol clave en la aprobación de leyes y decisiones estratégicas.
Por su parte, Jorge Quiroga y su coalición de derecha alcanzaron una representación más limitada, con apenas el 30% de los asientos, lo que los obliga a recurrir al diálogo y a eventuales acuerdos con otras fuerzas políticas.
En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene una presencia reducida en el Parlamento, con solo 10 de los 166 puestos, quedando prácticamente sin capacidad de incidencia en las decisiones legislativas.