Balotaje en Bolivia: Rodrigo Paz se impuso ante Jorge Quiroga y termina con 20 años del MAS

El fin del MAS en el Gobierno

En la primera vuelta celebrada el 17 de agosto, Rodrigo Paz Pereira se convirtió en la gran revelación de la jornada electoral, al alcanzar el 32,6% de los votos, un resultado que ninguna encuesta había anticipado. En tanto, el exmandatario Jorge Quiroga quedó en segundo lugar, con un 26,7% de apoyo.

El cierre de casi veinte años de administraciones estatistas del Movimiento al Socialismo (MAS) abre paso a una nueva etapa de orientación liberal en Bolivia. El próximo gobierno en La Paz prevé impulsar una agenda más pragmática, acompañada por una mayor vinculación con Estados Unidos y los mercados internacionales.