Javier Milei en cadena nacional: "Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida"

El presidente, Javier Milei , habló en cadena nacional luego del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF . Fue con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y desde donde apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012.

"Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida", destacó el presidente flaqueado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa una tormenta judicial y que desde el Ejecutivo intentan limpiar su imagen tras los escándalos por los viajes al exterior.

"Gracias a la pericia jurídica de nuestro gobierno se logró torcer el destino, ante la adversidad triunfó la perseverancia", destacó Milei y agregó: "Nos sacamos de encima la espada de Damocles de las administraciones populistas".

"Cristina Kirchner y el inefable Axel Kicilloff pretende apropiarse de este resultado, Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que podría habernos dejado sin YPF, tener que pagar los 16 mil millones de dólares habría representado un gran obstáculo para nuestro crecimiento económico", sentenció.

Para continuar: "Hay una verdad irrefutable expropiar está mal, porque robar está mal. El populismo puede aparentar ser efectivo en el corto plazo pero trae complicaciones en el mediano y largo plazo. Para todos los que se llenan la boca hablando de soberanía, la mejor forma de defender intereses estratégicos es con inversiones y seguridad jurídica".

"Se logró una sentencia histórica en esta administración, esta administración una vez más levantó los platos rotos, por eso hemos enviado al congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que nunca mas la propiedad privada puede ser puesto en tela de juicio en este país", arengó.

Embed - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei | 27 de marzo 2026

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio (Marín) en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista.

Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

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