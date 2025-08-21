Javier Milei apuntó contra la oposición: "El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo"

El Presidente de la Nación, Javier Milei, cerró la conferencia del Council of the Americas con fuertes críticas al kirchnerismo y prometiendo que en septiembre se le podría poner "el último clavo en el cajón".

Javier Milei inició su discurso haciendo referencia a la sesión de ayer en diputados, como era de esperar. "Un espectáculo macabro en el congreso", afirmó, al mismo tiempo que habló del Congreso de la Nación como un órgano con una sola agenda legislativa: "Quebrar al Estado Nacional".

Javier Milei, a fondo contra el kirchnerismo El presidente rebatió las críticas de la oposición, que dice "querer terminar con la crueldad del Gobierno", ya que, considera: "Los crueles liberales logramos sacar a 12 millones de personas de la pobreza". Además, fiel a su estilo de economista, volvió a hablar de la inflación como un fenómeno monetario, explicando que la oposición quiere "devolver a los 47 millones de argentinos al peor momento del 2023". "Buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar", comentó.

Siguiendo en la misma línea, Javier Milei aseguró que "en el 2023 el modelo de la casta llegó a su fin" y "el compromiso de la sociedad fue hacer el bien, a sabiendas que, atravesando el esfuerzo, los frutos cosechados serían duraderos". El presidente expresó que para él la Argentina se encuentra en un "momento bisagra", con la "posibilidad de terminar con el kirchnerismo". Además, se mostró con la confianza para asegurar que "en 22 años estaríamos multiplicando el PBI por cuatro y a niveles de una potencia", de dejar atrás el "riesgo kuka".

Entre los éxitos económicos que destacó, hizo énfasis en el RIGI. El mandatario dijo que este régimen ya catapultó proyectos por más de 35 mil millones de dólares en total y "mientras tanto, el soviético no tiene RIGI en la provincia de Buenos Aires", en clara referencia a Axel Kicillof.

Un llamado a votar "Hoy el kirchnerismo enfrenta un problema: su mejor elección va a ser en septiembre", sentenció Javier Milei. Como si se tratara de un encuestador experimentado, el presidente habló del "piso" que La Libertad Avanza tendría en las elecciones bonaerenses y una victoria segura en octubre. Aunque reconoció que la contienda en la provincia puede ser peleada, comentó que mientras más gente vaya a votar, "menos peso tendrá el aparato".