Invitado por Cornejo, Rodolfo Suarez se suma a la gira por Estados Unidos

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, invitado por Alfredo Cornejo, integra la comitiva que encabeza el gobernador junto al ministro de Gobierno, Lisandro Nieri por Nueva York y Washington D.C. La misión que tiene como objetivo seguir articulando el vínculo entre futuros inversores y quienes ya tienen relaciones comerciales, financieras y económicas con Mendoza.

Actividades

Nueva York. Suarez estará presente en el desayuno privado con líderes de las compañías miembros de las Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en la cual participarán, además, funcionarios, empresarios mendocinos e invitados especiales. Allí Cornejo disertará sobre Mendoza y responderá preguntas de los presentes. Luego, será el turno del panel público “Argentina Challenges and Opportunities 2019” (Argentina, Desafíos y Oportunidades 2019), donde se espera la presencia de representantes del sector privado, miembros corporativos de AS/COA, academia, representantes de ONGs, entre otros.

Washington D.C. El martes 12, Rodolfo Suarez se trasladará, junto a la comitiva, a esa ciudad donde Alfredo Cornejo disertará en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson (Wilson Center) sobre "Oportunidades y Desafíos en Mendoza". Allí, también estarán presente empresarios locales. El objetivo es mostrar a sectores inversores el potencial de la provincia en materia turística, agrícola, energética (tanto renovable como la extracción de petróleo no convencional) y la vitivinicultura como emblema del avance tecnológico e industrial.

El cierre de la gira será un encuentro con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes recibirán a los miembros de la misión para analizar proyectos que el organismo internacional tiene en carpeta para concretar en la provincia.