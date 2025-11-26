Investigarán al juez que dictó una cautelar a favor de Karina Milei: de qué se lo acusa

Se trata de Patricio Maraniello sobre quien pesan al menos media docena de acusaciones por presunto abuso de poder, acoso laboral, acoso sexual y maltrato.

El Consejo de la Magistratura dispuso que la Comisión de Acusación sea quien tramite las imputaciones sobre el juez en lo Civil y Comercial Federal Porteño Alejandro Patricio Maraniello por varias denuncias en su contra por abuso de poder, acoso laboral, acoso sexual y maltrato.

La decisión de unificar las denuncias y darle traslado a la comisión de acusación se tomó con nueve votos afirmativos, tras la una reunión llevada adelante durante esta jornada. Sin embargo, la comisión de disciplina tramitará otra denuncia más reciente contra Maraniello, por el retardo en la habilitación de feria por un amparo de salud, pues tiene un tenor diferente al de las otras imputaciones.

César Grau, presidente de la Comisión de Disciplina del organismo, había postergado la semana pasada la decisión de unificar los expedientes y por ende el pase a la comisión de acusación que encabeza el senador Luis Juez, quien en su momento había advertido que no había en todo el Consejo “un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí”.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 16.07.28 Reunión del Consejo de la Magistratura La cautelar a favor de Karina Milei El nombre del magistrado retumbó en el escenario político el pasado mes de septiembre, momento en el que habilitó una medida cautelar donde vedaba la difusión de varios audios donde se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue severamente cuestionada, pues se tomó como un acto de censura previa a la prensa.

Varias de las denuncias contra Maraniello fueron impulsadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. La más grave, radicada el año pasado ante la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal da cuenta de diversos episodios de acoso sobre una mujer que tenía menos de una semana trabajando en el juzgado de quien terminó abusando sexualmente en medio de una salida a cenar de la cual el juez insistió constantemente.