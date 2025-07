Interna sin fin: para Luis Petri, Victoria Villarruel "ha comprado la agenda de la oposición"

Luis Petri acusó a Victoria Villarruel de comprar la agenda de la oposición

"No me sugirió nada. Ella no es parte de la gestión desde el primer momento", respondió tajante el representante de la cartera de Defensa al ser consultado sobre los inicios de la administración libertaria y luego de que el ministerio de Defensa sea concedido a él en lugar de a la propia Victoria Villarruel, como se sugirió en un momento.