Interna del PRO en el recinto: Lospennato enfrentó a Finocchiaro y Ritondo tuvo que intervenir

Las tensiones internas del PRO volvieron a quedar expuestas durante la sesión en la que se debatieron los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan. En plena votación, se produjo un fuerte cruce entre Silvia Lospennato y Alejandro Finocchiaro que obligó a la intervención de Cristian Ritondo, jefe del bloque, en medio de un clima de alta tensión.

La situación se desató cuando Finocchiaro pidió la palabra y, en tono irónico, señaló que si la Cámara de Diputados funcionara como el Parlamento británico, “algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno”. El comentario generó malestar inmediato en Lospennato y en María Eugenia Vidal. La primera votó en contra del veto a la ley universitaria, mientras que la segunda optó por abstenerse.

Minutos después, las cámaras captaron a Lospennato y Finocchiaro enfrentados en un duro intercambio, con Ritondo interviniendo para respaldar a su compañero y marcar distancia con la diputada. En paralelo, Vidal observaba la escena sin intervenir, aunque visiblemente incómoda, mientras que Diego Santilli seguía con atención la discusión.

El cruce tuvo momentos de tensión: Ritondo llegó a hacer un gesto de “basta” y giró su silla para darle la espalda a Lospennato. A su lado, Silvana Giudici intentó calmarlo, mientras el diputado seguía discutiendo con la legisladora. Finocchiaro también mantuvo sus críticas, pero Lospennato lo ignoró para continuar su discusión con el titular del bloque.

La pelea expuso nuevamente la fractura interna que dejó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza. De un lado, dirigentes como Lospennato y Vidal que buscan preservar la identidad del PRO sin alianza con los libertarios; del otro, referentes como Ritondo, Finocchiaro y Santilli, que impulsan la sociedad política con el oficialismo.