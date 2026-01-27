Intentó agredir a Javier Milei en Mar del Plata y lo detuvieron: el tenso momento
Un manifestante de más de 30 años golpeó el vehículo presidencial a la salida del Teatro Roxy, donde el mandatario ensayaba con Fátima Florez.
La ciudad de Mar del Plata está revolucionada desde la llegada de Javier Milei. Mientras el presidente se prepara para su participación en la cartelera teatral veraniega y el cierre de un festival político, la seguridad presidencial debió intervenir ante un incidente ocurrido en pleno centro marplatense.
Incidente y detención frente al Teatro Roxy
Durante el mediodía de este martes, la zona del Teatro Roxy se vio desbordada por una doble convocatoria de manifestantes oficialistas y opositores. La tensión escaló cuando se filtró que el Presidente se encontraba dentro del recinto ensayando el repertorio musical que presentará junto a su expareja, Fátima Florez.
Al momento de su salida, custodiado por una decena de escoltas, un hombre de aproximadamente 30 años golpeó la camioneta presidencial. El individuo fue reducido de inmediato por las fuerzas de seguridad, esposado y quedó detenido en la vereda del teatro a la espera de las disposiciones judiciales pertinentes.
La agenda de Javier Milei este martes en Mar del Plata
Show con Fátima Florez: A las 21:00, el mandatario subirá al escenario. Se espera que interprete "El rock del gato", la emblemática canción de Los Ratones Paranoicos, emulando su presentación en el Movistar Arena del año pasado.
La Derecha Fest: Tras la función, el Presidente será el orador principal en este encuentro que reúne a académicos y referentes del liberalismo.
La vuelta a Buenos Aires: Una vez finalizada su intervención, se prevé su partida hacia la Ciudad de Buenos Aires pasada la medianoche.