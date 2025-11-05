"Integración sí, pero sin dominación": Cristina Fernández de Kirchner recordó el discurso de Néstor Kirchner frente a George Bush

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este miércoles el discurso de Néstor Kirchner en la Cumbre de las Américas de 2005 que se celebró en Mar del Plata, donde 20 años atrás el entonces presidente lideró el rechazo al Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA) que promovía el mandatario norteamericano George Bush . "Integración sí, pero sin dominación", sentenció la exjefa de Estado.

"Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo", señaló Fernández de Kirchner en su posteo, que incluyó un video con las palabras del expresidente e imágenes suyas junto a Lula da Silva y Hugo Chávez, los principales líderes que encabezaron el rechazo a la iniciativa de la Casa Blanca.

El mensaje de la dirigente peronista llegó un día después de que el presidente Javier Milei recibiera al nuevo embajador norteamericano, Peter Lamelas , quien ha manifestado su intención en el pasado de contrarrestar la influencia de China en el país y promover la llegada de inversiones de empresas estadounidenses. A su vez, el libertario viajará nuevamente este miércoles a Estados Unidos para participar del America Business Forum y la gala de la CPAC en Florida el jueves. Luego se trasladará a Nueva York, donde el viernes encabezará una reunión con inversores organizada por el Council of the Americas.

Así, Cristina Kirchner ratificó su rechazo a las relaciones carnales que la administración libertaria entabló con Donald Trump y los Estados Unidos, y que se tradujo en un inédito apoyo económico de la Casa Blanca al Gobierno argentino. "Integración sí, pero sin dominación", insistió la expresidenta al cierre de su mensaje.

"No se trata de ideología, ni siquiera de política, se trata de hechos y de resultados. Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil y directo a la prosperidad", sostiene Kirchner en el inicio del video.

"La integración posible será aquella que reconozca las diversidades. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Nuestros pobres , nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La falta de bienestar de nuestros pueblos es la raíz de las mayores inestabilidades. La gobernabilidad estará en riesgo si no creamos trabajo", agrega.

Luego, el entonces presidente dijo: "No lo proclamamos de ninguna teoría, invitamos a ver los sufrimientos y los logros que tuvo la Argentina, invitamos a ver la durísima experiencia que hemos tenido, invitamos a tener en cuenta la paulatina recuperación de nuestra autoestima. Son los hechos los que indican que el mercado por si solo no reduce los niveles de pobreza".

"Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda también asuman su cuota de responsabilidad", concluyó.