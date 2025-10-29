El inesperado guiño de Marcelo Tinelli a Javier Milei tras criticar a Cristina Fernández de Kirchner

Marcelo Tinelli sorprendió al criticar fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner. Todo comenzó con un fuerte posteo que realizó el conductor de Carnaval Stream en su cuenta de X (ex Twitter), donde hablaba sobre la figura de la exvicepresidenta luego del famoso baile en el balcón tras las elecciones.

El martes por la noche y en su programa, Tinelli se refirió nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner y dejó en claro que " Y esto lo dije sinceramente, sí, es lo que siento sinceramente, cuando yo la vi bailar, dije '¿es necesario salir a bailar en el momento en que pierde tu partido? ¿Es necesario ese momento? No me gustó esa actitud'".

En medio de la victoria de La Libertad Avanza, comenzó a circular información sobre los detalles que Javier Milei quiere incorporar en la reforma laboral que busca implementar. Esto desató miles de comentarios y uno de ellos fue el del propio Tinelli.