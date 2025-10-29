El inesperado guiño de Marcelo Tinelli a Javier Milei tras criticar a Cristina Fernández de Kirchner
El conductor compartió un nuevo posteo en sus redes sociales tras las elecciones legislativas.
Marcelo Tinelli sorprendió al criticar fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner. Todo comenzó con un fuerte posteo que realizó el conductor de Carnaval Stream en su cuenta de X (ex Twitter), donde hablaba sobre la figura de la exvicepresidenta luego del famoso baile en el balcón tras las elecciones.
El martes por la noche y en su programa, Tinelli se refirió nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner y dejó en claro que " Y esto lo dije sinceramente, sí, es lo que siento sinceramente, cuando yo la vi bailar, dije '¿es necesario salir a bailar en el momento en que pierde tu partido? ¿Es necesario ese momento? No me gustó esa actitud'".
Te Podría Interesar
En medio de la victoria de La Libertad Avanza, comenzó a circular información sobre los detalles que Javier Milei quiere incorporar en la reforma laboral que busca implementar. Esto desató miles de comentarios y uno de ellos fue el del propio Tinelli.
El llamativo y sorpresivo guiño de Marcelo Tinelli a Javier Milei tras las elecciones
De manera inesperada volvió a hacerle un guiño al presidente con un posteo en sus redes sociales. El conductor citó el posteo de un medio de comunicación donde hablaba del tema y decidió expresar aplausos y la palabra "excelente".