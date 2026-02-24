Indagan a Viviana Fein por las presuntas irregularidades en el departamento de Alberto Nisman

A once años del crimen del ex titular de la UFI-AMIA, la primera fiscal a cargo de la investigación por su muerte deberá responder en calidad de imputada por las graves irregularidades en la escena durante el hallazgo del cuerpo.

En la imputación solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, se remarcó que las pruebas que debían recolectarse y preservarse fueron, en cambio, destruidas o alteradas en el lugar del hallazgo.

La exfiscal Viviana Fein deberá presentarse durante la mañana de este martes 24 de febrero en los tribunales federales de Comodoro Py en calidad de imputada para responder por las irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman en Puerto Madero, tras el hallazgo de su cuerpo en enero de 2015.

Fein fue citada por el juez federal Julián Ercolini a instancia del fiscal Eduardo Taiano, quien en su dictamen describió en detalle lo ocurrido dentro del departamento del fallecido desde que se tomó conocimiento de la muerte hasta que finalizó el procedimiento. La exfiscal Viviana Fein; primera fecha fijada fue el 15 de diciembre del año pasado, pero su defensa solicitó una prórroga para tener acceso a las pruebas de la causa que posteriormente el magistrado concedió.

La imputación se centra en lo ocurrido durante las primeras horas del domingo 18 de enero de 2015 en las torres Le Parc de Puerto Madero. Según la acusación de Taiano, en el departamento de Alberto Nisman circularon sin control unas 88 personas, entre funcionarios, custodios, agentes de fuerzas de seguridad y personal no identificado. El caos fue tal que el perito Osvaldo Raffo, histórico forense del Cuerpo Médico de la Corte, describió la actuación en el lugar como la de "una manada de búfalos".

Por otra parte, el dictamen de la fiscalía incorporó cerca de 140 pruebas que describen múltiples intervenciones indebidas: agentes manipulando objetos sin protocolo, personal de Prefectura tomando mate dentro del departamento, una testigo usando el baño del lugar y peritos que abandonaron la escena sin medir ni la temperatura del cuerpo ni la del ambiente.

La fiscalía ratificó este viernes que Alberto Nisman fue asesinado por su trabajo en la investigación en la causa del atentado a la AMIA Foto: Archivo MDZ El fiscal Alberto Nisman A Fein se la señala como la principal responsable de ese desorden. Era la única imputada que no había presentado un descargo ante Ercolini desde que fue acusada formalmente en agosto del año pasado. El fiscal Taiano sostiene que no preservó adecuadamente la escena ni recolectó todos los elementos probatorios, y que delimitó el área de manera deficiente, circunscribiéndola únicamente al interior del departamento y no al complejo habitacional en su totalidad. Viviana Fein, tardó una hora y media en llegar al lugar y, cuando finalmente lo hizo, tampoco utilizó los elementos de protección adecuados para intervenir en una escena de hecho violento.