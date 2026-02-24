Indagan a Viviana Fein por las presuntas irregularidades en el departamento de Alberto Nisman
A once años del crimen del ex titular de la UFI-AMIA, la primera fiscal a cargo de la investigación por su muerte deberá responder en calidad de imputada por las graves irregularidades en la escena durante el hallazgo del cuerpo.
La exfiscal Viviana Fein deberá presentarse durante la mañana de este martes 24 de febrero en los tribunales federales de Comodoro Py en calidad de imputada para responder por las irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman en Puerto Madero, tras el hallazgo de su cuerpo en enero de 2015.
Fein fue citada por el juez federal Julián Ercolini a instancia del fiscal Eduardo Taiano, quien en su dictamen describió en detalle lo ocurrido dentro del departamento del fallecido desde que se tomó conocimiento de la muerte hasta que finalizó el procedimiento. La exfiscal Viviana Fein; primera fecha fijada fue el 15 de diciembre del año pasado, pero su defensa solicitó una prórroga para tener acceso a las pruebas de la causa que posteriormente el magistrado concedió.
La imputación se centra en lo ocurrido durante las primeras horas del domingo 18 de enero de 2015 en las torres Le Parc de Puerto Madero. Según la acusación de Taiano, en el departamento de Alberto Nisman circularon sin control unas 88 personas, entre funcionarios, custodios, agentes de fuerzas de seguridad y personal no identificado. El caos fue tal que el perito Osvaldo Raffo, histórico forense del Cuerpo Médico de la Corte, describió la actuación en el lugar como la de "una manada de búfalos".
Por otra parte, el dictamen de la fiscalía incorporó cerca de 140 pruebas que describen múltiples intervenciones indebidas: agentes manipulando objetos sin protocolo, personal de Prefectura tomando mate dentro del departamento, una testigo usando el baño del lugar y peritos que abandonaron la escena sin medir ni la temperatura del cuerpo ni la del ambiente.
A Fein se la señala como la principal responsable de ese desorden. Era la única imputada que no había presentado un descargo ante Ercolini desde que fue acusada formalmente en agosto del año pasado. El fiscal Taiano sostiene que no preservó adecuadamente la escena ni recolectó todos los elementos probatorios, y que delimitó el área de manera deficiente, circunscribiéndola únicamente al interior del departamento y no al complejo habitacional en su totalidad. Viviana Fein, tardó una hora y media en llegar al lugar y, cuando finalmente lo hizo, tampoco utilizó los elementos de protección adecuados para intervenir en una escena de hecho violento.
Dos días después de la pericia se detectó una tercera puerta que comunicaba el departamento de Nisman con la unidad vecina mediante un conducto de aire acondicionado, un posible punto de entrada o salida que pasó inadvertido durante el análisis inicial. En dicho conducto se hallaron rastros, huellas de pisadas y una huella dactilar. En el departamento vecino vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada, y el sábado previo al hallazgo del cuerpo de Nisman se había producido un incendio que provocó la pérdida del registro de ingresos y egresos a Casa de Gobierno, prueba considerada relevante para la denuncia que había hecho Nisman días antes.
El fiscal Taiano sostuvo que existió un "plan criminal" destinado a "desviar la atención de la hipótesis homicida" y que en ese marco resultó "esencial" montar la escena para una investigación que "no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte". Las consecuencias de aquellas horas, según la acusación, fueron irreversibles: lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015 provocó "la irreversible pérdida y alteración de evidencias".