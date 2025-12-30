Incidentes y destrozos en el Concejo Deliberante de Morón tras una protesta de municipales

Un grupo de empleados municipales de Morón protagonizó este martes graves incidentes dentro del recinto del Concejo Deliberante mientras se debatía el Presupuesto Municipal.

Se trató de una protesta que buscaba reclamar por la falta de pago de horas extras que habían realizado en el distrito.

Los destrozos provocaron que la sesión se caiga. “La medida fue adoptada a raíz de la irrupción de un grupo organizado de personas que ingresó al recinto de manera violenta, empujando a trabajadoras y trabajadores del Honorable Concejo Deliberante y provocando destrozos en instalaciones y material institucional”, expresaron desde la comuna.

Más allá de comprender los motivos del reclamo, las autoridades políticas indicaron que los pedidos “deben ser atendidos por los canales correspondientes”. En ese sentido, repudiaron “cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

“Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el personal del Concejo, las y los concejales y el público presente, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante resolvió suspender la sesión”, explicaron.

Por su parte, los municipales expresaron: “Venimos en conflicto. Hace un par de meses que no pagan horas extra. Ahora nos enteramos que nos las van a pagar el otro viernes, pero las necesitamos. Es un sueldo de 300 mil pesos el nuestro, no somos ñoquis, laburamos el día a día".

Días antes de los incidentes, los trabajadores habían difundido en redes sociales una convocatoria en la que llamaban a movilizarse por “sueldos mal liquidados”, aclarando que se trataba de una protesta sin consignas políticas ni sindicales.