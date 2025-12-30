Lucía Salinas desnuda el millonario negocio del contrabando de cigarrillos en Sudamérica

Humo el nuevo documental que pone bajo la lupa el negocio clandestino del contrabando de cigarrillos en Sudamérica y revela cómo funciona una red ilegal que atraviesa fronteras, mueve millones de dólares y erosiona los sistemas económicos y de control de varios países de la región.

La investigación reconstruye el entramado que sostiene esta actividad ilícita desde una perspectiva regional, con foco en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. A lo largo de 30 minutos, el film muestra cómo la circulación irregular de cigarrillos se convirtió en una economía paralela que opera con lógica industrial y se expande aprovechando las debilidades de los Estados.

La producción se estrena este 30 de diciembre en la plataforma Flow, y expone el trabajo realizado por El Ciclista Productora y dirigido por Diego Velázquez Viard, quien combinó recorridas en territorio, análisis de causas judiciales y entrevistas a especialistas en economía, seguridad y crimen organizado.

La investigación periodística estuvo a cargo de Lucía Salinas , periodista de Clarín y A24, que siguió el recorrido de la mercadería desde su origen hasta los principales puntos de venta informal en el Cono Sur.

Uno de los ejes centrales del documental es el rol de Paraguay como principal polo de fabricación y salida de cigarrillos que luego ingresan de manera irregular a los países vecinos. Según lo relevado, estos productos se venden a valores muy por debajo de los precios legales, lo que incentiva el consumo en mercados informales y genera una fuerte evasión de impuestos internos.

La producción advierte que el impacto del contrabando va mucho más allá del daño económico. La proliferación de estos circuitos ilegales afecta la recaudación fiscal, distorsiona la competencia entre empresas formales y debilita la capacidad de control de los organismos estatales. En ese marco, el film plantea que el fenómeno no puede analizarse como un problema aislado ni local.

Velázquez Viard subraya que el objetivo fue visibilizar el carácter transnacional del delito y su funcionamiento estructural. Según explica, el contrabando se sostiene gracias a redes de corrupción que facilitan el cruce de mercadería por pasos terrestres y fluviales, y a su articulación con otras actividades criminales.

Una industria ilegal que crece

El documental también expone la conexión entre esta economía clandestina y delitos más complejos, como el lavado de dinero y el tráfico de armas. En ese sentido, se señala que los cigarrillos ilegales llegan incluso a zonas del extremo sur de la Patagonia y a territorio chileno, donde se detectan rutas alternativas para eludir controles aduaneros.

Humo propone así abrir el debate sobre la expansión silenciosa de una industria ilegal que crece a la sombra del mercado formal y deja pérdidas millonarias para los fiscos de la región. Con su estreno en Flow, sus realizadores buscan impulsar nuevas investigaciones y sumar evidencia a una discusión que atraviesa fronteras y compromete a toda Sudamérica.