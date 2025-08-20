Huso horario: el Congreso discute cambiar la hora oficial en todo el territorio

La Cámara de Diputados debate este miércoles un proyecto que busca modificar el huso horario oficial del país y fijarlo en el meridiano -04 GMT. De aprobarse, implicaría atrasar una hora los relojes en todo el territorio y reabriría la discusión sobre el impacto cotidiano de este tipo de medidas.

La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino Julio Cobos y se ubica entre los temas centrales de la agenda legislativa. El texto plantea que el cambio permitiría adecuar el horario nacional a la posición del sol y disminuir el consumo de energía eléctrica. La propuesta recupera un uso horario que estuvo vigente en gran parte del siglo XX, en un contexto internacional atravesado por la volatilidad de los precios de la energía.

Según el proyecto, el huso adoptado correspondería a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, conforme al sistema internacional. Actualmente, la hora oficial en Argentina está fijada en -03 GMT, un esquema establecido en 1969 después de décadas de ajustes intermitentes vinculados al aprovechamiento de la luz solar.

Para sus impulsores, el regreso al horario histórico busca corregir un "desfasaje" que genera sobrecostos y desajustes sociales. "Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde y esto provoca varios inconvenientes", afirmó Cobos. El legislador difundió este planteo en diversas oportunidades a través de su cuenta en la plataforma X, donde defiende la propuesta desde abril .

La discusión sobre el horario oficial no es nueva en el país. En 2007, la Ley 26.350 había instaurado un esquema de horario de invierno y de verano que alternaba entre -03 GMT y -02 GMT, aunque fue suspendido en 2009. Años antes, en 1999, la Ley 25.155 había fijado el -04 GMT, pero su aplicación fue derogada poco después. Estos antecedentes muestran la falta de continuidad en la definición del huso horario argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1940408542768578688&partner=&hide_thread=false del huso horario en .

¿Por qué es importante corregir el desfasaje entre la hora oficial y la solar? Veamos datos del informe de la Dra. Andrea Pattini, del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energia del CONICET. Ninguna localidad de se encuentra en el huso actual: -3. pic.twitter.com/8OIWTY0DNx — Julio Cobos (@juliocobos) July 2, 2025

Los fundamentos del proyecto también hacen referencia al escenario energético internacional. El incremento en los precios del petróleo, el gas y el carbón tras la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente es señalado como un factor clave. En ese marco, el costo de la energía impacta de manera directa en la economía y en la vida cotidiana de los argentinos.

Otro punto de la propuesta se orienta hacia la integración regional. El texto promueve la coordinación de los países del Mercosur para acordar cambios de horario en fechas comunes, con el objetivo de facilitar la operatoria bancaria, los mercados financieros y el transporte internacional. En especial, se busca reducir la diferencia horaria con Brasil, que suele generar complicaciones en la logística y en el comercio bilateral.

Algunas provincias pueden entrar en otro huso horario

Aunque el esquema planteado es el -04 GMT, desde el punto de vista geográfico parte del territorio argentino se encuentra incluso dentro de la franja del huso -05. Provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy poseen sectores cordilleranos que alcanzan esa longitud. Sin embargo, el país mantiene de manera uniforme la hora oficial en -03 GMT, a pesar de estas particularidades regionales.