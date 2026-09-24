Hugo Passalacqua lidera el ránking de gobernadores: quiénes conforman el podio

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lidera el ránking de mandatario provinciales según una encuesta de CB Consultora de Opinión. El misionero tiene una imagen positiva de 55,1%. Esto significa que subió casi dos puntos respecto a la anterior emisión en agosto. En ese mes, tuvo una imagen positiva del 53,4%.

La medición se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El informe relevó 24.570 casos para el ranking provincial, con muestras de entre 880 y 1.189 casos por distrito y un error muestral promedio de entre +/- 2,9 y 3,3 puntos porcentuales.

Para el capítulo de intendentes se tomaron 11.271 casos, con muestras de entre 402 y 530 por municipio y un margen de error promedio de +/- 4,3 a 4,9 puntos. En ambos casos, el trabajo de campo se realizó del 14 al 18 de septiembre.

El podio de gobernadores El primer lugar correspondió a Passalacqua, con 55,1%, y el segundo a Figueroa, con 54,2%. Detrás de Jaldo se ubicaron Gustavo Sáenz, de Salta, con 53%; Marcelo Orrego, de San Juan, con 52,8%; e Ignacio Torres, de Chubut, con 52,7%.