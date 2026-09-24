Hugo Passalacqua lidera el ránking de gobernadores: quiénes conforman el podio
El mandatario de Misiones acumula un 55,1% de imagen positiva, según la última medición de CB Consultora.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lidera el ránking de mandatario provinciales según una encuesta de CB Consultora de Opinión. El misionero tiene una imagen positiva de 55,1%. Esto significa que subió casi dos puntos respecto a la anterior emisión en agosto. En ese mes, tuvo una imagen positiva del 53,4%.
La medición se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El informe relevó 24.570 casos para el ranking provincial, con muestras de entre 880 y 1.189 casos por distrito y un error muestral promedio de entre +/- 2,9 y 3,3 puntos porcentuales.
Para el capítulo de intendentes se tomaron 11.271 casos, con muestras de entre 402 y 530 por municipio y un margen de error promedio de +/- 4,3 a 4,9 puntos. En ambos casos, el trabajo de campo se realizó del 14 al 18 de septiembre.
El podio de gobernadores
El primer lugar correspondió a Passalacqua, con 55,1%, y el segundo a Figueroa, con 54,2%. Detrás de Jaldo se ubicaron Gustavo Sáenz, de Salta, con 53%; Marcelo Orrego, de San Juan, con 52,8%; e Ignacio Torres, de Chubut, con 52,7%.
Ránking completo de gobernadores
- Hugo Passalacqua, Misiones: 55,1%
- Rolando Figueroa, Neuquén: 54,2%
- Osvaldo Jaldo, Tucumán: 53,5%
- Gustavo Sáenz, Salta: 53,0%
- Marcelo Orrego, San Juan: 52,8%
- Ignacio Torres, Chubut: 52,7%
- Martín Llaryora, Córdoba: 52,5%
- Maximiliano Pullaro, Santa Fe: 52,0%
- Juan Pablo Valdés, Corrientes: 51,9%
- Leandro Zdero, Chaco: 51,1%
- Carlos Sadir, Jujuy: 50,3%
- Claudio Poggi, San Luis: 49,6%
- Elías Suárez, Santiago del Estero: 49,1%
- Raúl Jalil, Catamarca: 48,8%
- Rogelio Frigerio, Entre Ríos: 48,4%
- Claudio Vidal, Santa Cruz: 48,2%
- Alberto Weretilneck, Río Negro: 48,0%
- Sergio Ziliotto, La Pampa: 47,6%
- Jorge Macri, CABA: 47,3%
- Alfredo Cornejo, Mendoza: 45,9%
- Gustavo Melella, Tierra del Fuego: 44,0%
- Axel Kicillof, Buenos Aires: 43,4%
- Gildo Insfrán, Formosa: 42,8%
- Ricardo Quintela, La Rioja: 42,3%