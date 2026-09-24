El proyecto que busca un cambio clave en la utilización de la app del MendoTran

Una diputada de Mendoza presentó un proyecto para que la app oficial MendoTran pueda utilizarse sin conexión a internet, mediante la incorporación de un “Modo Offline” que permita consultar recorridos y horarios aun cuando el usuario no tenga datos móviles o se encuentre en una zona sin señal.

La iniciativa fue presentada por la diputada Lidia Quintana, del bloque Fuerza Patria, y apunta a que el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Transporte y los organismos informáticos correspondientes, avance con una actualización del software de la aplicación.

El planteo parte de una dificultad concreta para quienes utilizan el transporte público: actualmente la aplicación requiere conexión activa a internet para visualizar las líneas de colectivos, las unidades del Metrotranvía, los recorridos y la ubicación de las paradas. Según los fundamentos del proyecto, esto puede generar problemas cuando los usuarios no cuentan con datos móviles, tienen dificultades con su plan de telefonía o circulan por lugares con poca cobertura.

La propuesta busca que determinados datos puedan descargarse previamente y quedar almacenados en el teléfono. De esa manera, el usuario podría consultar información básica del sistema de transporte aunque en ese momento no tenga conexión.

El proyecto establece que la actualización debería contemplar, como mínimo, dos funciones.Por un lado, permitir la descarga bajo demanda y el almacenamiento local de los mapas generales de recorridos. Por otro, garantizar el acceso a las grillas horarias y frecuencias programadas de las líneas y paradas que el usuario haya seleccionado previamente. La información debería contemplar días hábiles, sábados, domingos y feriados.

La iniciativa aclara además que el modo offline no pretende reemplazar el sistema de posicionamiento GPS en tiempo real. La idea es que funcione como una herramienta de respaldo para poder planificar un viaje cuando el teléfono esté desconectado de internet.

El argumento de la “exclusión digital”

Quintana sostiene que la necesidad de contar permanentemente con datos móviles puede convertirse en una barrera para algunos usuarios, especialmente sectores de menores recursos y adultos mayores.

En los fundamentos, la legisladora plantea que el transporte público debe ser accesible y que MendoTran se convirtió en una herramienta utilizada para consultar y planificar viajes en el Gran Mendoza y en recorridos de media y larga distancia.

Por eso, el proyecto plantea que incorporar información disponible sin conexión permitiría reducir la dependencia de la señal de telefonía y garantizar el acceso a los datos básicos para movilizarse.

El pedido quedó formalizado en un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo provincial que disponga las medidas técnicas y operativas necesarias para modificar la aplicación oficial e incorporar obligatoriamente esta funcionalidad.

La propuesta, en definitiva, apunta a una modificación sencilla en apariencia pero con impacto cotidiano: poder abrir MendoTran, consultar cómo llegar y saber qué colectivo tomar incluso cuando el celular diga “sin conexión”.