Hermanas y amores entre quienes ganaron las elecciones

Si llaman por el apellido en el recinto legislativo, dirán Cornejo o Petri. Y no se levantarán ni Alfredo ni Luis, sino Silvia y Griselda, las hermanas de ambos, respectivamente. La primera consiguió una banca en el Senado provincial y la segunda en Diputados. Además, habrá un amor de otro referente en la Legislatura.

Macarena D’Ambrogio será senadora provincial por la Tercera Sección electoral, ya que fue en la lista en segundo término. Se trata de una arquitecta oriunda de Luján de Cuyo quien es la tesorera de La Libertad Avanza en Mendoza y desde hace tiempo está en pareja con el presidente del partido, el diputado nacional Facundo Correa Llano.

Al mejor estilo Javier Milei, quien tiene a su hermana Karina como la secretaria general de la Presidencia, su mano derecha y la armadora de La Libertad Avanza en todo el país, los líderes del Frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza, pusieron a sus parientes.

Con el aplastante triunfo, ambas hermanas ingresarán a la Legislatura. Petri tenía su lugar asegurado: fue primera en la segunda sección como candidata a diputada nacional por el segundo distrito electoral. Por la tercera sección, que incluye el Valle de Uco, de donde es San Carlos- los Cornejo son nacidos en ese departamento y Silvia vive ahí- , iba la hermana del gobernador en el lugar tercero para el Senado.

Pero como a la alianza La Libertad Avanza- Cambia Mendoza le fue tan bien en las elecciones consiguió 3 de las 4 bancas en juego en el Senado por ese distrito, por lo tanto Cornejo ingresará a la Cámara Alta.

Cornejo tiene dos hermanas quienes han tenido hasta aquí una trayectoria política pero con mínima visibilidad pública comparada con el futuro que se le aproxima a Silvia. Ella está jubilada recientemente, ha sido docente, supervisora, fue representante regional del Valle de Uco de la Dirección General de Escuelas. Además, en 2022 asumió como presidenta de la UCR de San Carlos. La otra hermana del gobernador es Cecilia quien dirigía el Seos del hospital Tagarelli y es esposa del diputado Mauricio Torres. Se jubiló hace unos días.

Petri en tanto, quien comenzó a tener un rol protagónico en el radicalismo luego de haber sacado el 40% de los votos en la primaria abierta simultánea y obligatoria (PASO) y meter la minoría, consiguió primero que su hermana Griselda sea la vicepresidenta de la UCR local. Además, la mujer preside la fundación Mendocinos por el Futuro, donde Petri lanzó su candidatura a gobernador en 2023, arma sus equipos técnicos, la juventud petristas y charlas como la que se hizo el año pasado junto al vocero presidencial Manuel Adorni.

Parejas: la novia de Correa Llano

Macarena D’Ambrogio fue candidata a senadora provincial en segundo término por la Tercera Sección electoral por La Libertad Avanza- Cambia Mendoza, por lo tanto, ingresó a la Legislatura. Se trata de una arquitecta oriunda de Luján que es la tesorera de La Libertad Avanza en Mendoza y desde hace tiempo está en pareja con Correa Llano.

Tiene experiencia en gestión, había trabajado un tiempo en Luján de Cuyo.