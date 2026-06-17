Hebe Casado y un duro mensaje para Ricardo Quintela tras el triunfo de la Selección argentina

Hebe Casado , vicegobernadora de Mendoza, salió a diferenciarse del gobernador peronista Ricardo Quintela tras el triunfo de la Selección argentina 3-0 ante Argelia. Es que en las primeros minutos de este miércoles, el Gobierno de La Rioja envió un mensaje aclarando que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada". Y por eso declararon asueto para la administración pública de su provincia.

"En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo", fue el mensaje con el cual la vicegobernadora de Mendoza le respondió y se distanció de Ricardo Quintela.

La medida alcanza a los organismos de la administración provincial e incluye a las instituciones educativas, con el objetivo de que los riojanos puedan compartir y celebrar el triunfo del conjunto nacional.

En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo. https://t.co/hT480YThBO

A través de un comunicado oficial, las autoridades provinciales señalaron que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada" y destacaron que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura popular argentina, además de representar un espacio de encuentro que trasciende diferencias.

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido", expresaron desde el Ejecutivo provincial .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobDeLaRioja/status/2067084338924007479&partner=&hide_thread=false Asueto para la Administración Pública Provincial



La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada.



Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye… — Gobierno de La Rioja (@GobDeLaRioja) June 17, 2026

No obstante, el Gobierno de Ricardo Quintela aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante la implementación de guardias mínimas, con el fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.

La decisión se conoció luego de la contundente victoria de la Selección argentina, un resultado que desató festejos en distintos puntos del país y renovó la ilusión de los hinchas de cara al resto de la Copa del Mundo.

El comunicado oficial concluyó con un mensaje de apoyo al combinado nacional: "¡Vamos Argentina!".