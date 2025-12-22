Hebe Casado apuntó contra las protestas antimineras: "Se oponen por desinformación"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , volvió a posicionarse a favor del desarrollo de la actividad minera en la provincia y apuntó contra las protestas en contra de la explotación del proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino, a las que calificó como expresiones “opositoras por oposición misma”.

La presidenta del Senado local visitó los estudios de MDZ Radio (en el programa Es un montón) y sostuvo que existe “desinformación” en parte de la ciudadanía y aseguró que, cuando se brindan datos concretos sobre los controles y el marco normativo actual, “esas dudas se diluyen”.

“Todavía parte de la ciudadanía no está totalmente informada y cuando uno le brinda la información necesaria, esas dudas se diluyen”, afirmó Casado, al señalar que el rechazo social a la minería se explica por lo ocurrido en los últimos 17 años, especialmente por la falta de controles y la desconfianza en el Estado. “Era algo que en algún momento yo también tuve, y tenía que ver con los controles y con la desinformación”, señaló.

La vicegobernadora destacó que uno de los primeros pasos de la gestión provincial fue la actualización del Código de Procedimientos Mineros, que databa de 1947, lo que mejoró, según su consideración, el trabajo de control y fiscalización.

“Era un código de una época donde no existían los controles medioambientales, prácticamente eran nulos”, dijo, y detalló que el nuevo marco normativo establece controles en todas las etapas de la actividad, como prospección, exploración, explotación, cierre y remediación de la mina, además de las audiencias públicas y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que deben ser actualizadas cada dos años.

En ese sentido, Casado remarcó que uno de los principales reclamos sociales era la falta de capacidad estatal para fiscalizar los proyectos. “Es verdad que la gente no confiaba en que alguien pudiera controlar”, admitió, y subrayó la creación de la Policía Ambiental Minera. “Se le puso presupuesto, se contrató personal idóneo y capacitado y se los proveyó de materiales para poder hacer actas en el lugar y con el poder de policía de cerrar cualquier proyecto en caso de no cumplir”, aseguró.

Críticas a las protestas antimineras

Al referirse a las manifestaciones contra la minería, la vicegobernadora fue especialmente dura. “Hay otras intenciones, hay gente que vive de eso y que ha vivido de ser manifestantes de las asambleas del agua”, sostuvo. Incluso afirmó que en el pasado algunas de estas expresiones estuvieron “auspiciadas por municipios”, y mencionó puntualmente a San Carlos. “Acarreaban a la gente e hicieron un caballito de batalla a través de la figura de (Jorge) Difonso durante muchos años, en escuelas y diferentes lugares, oponiéndose a la minería en particular”, indicó.

Casado también cuestionó el eje discursivo del “cuidado del agua”. “Somos ambientalistas, nadie quiere que se contamine el agua. Decir que alguien quiere la contaminación del agua es una barbaridad”, afirmó. Y agregó: “Creo que todos tenemos que ser parte de ese cuidado: el agricultor que riega a manto, la empresa de agua mineral”.

san jorge agua mineria proyecto minero marcha ambientalistas Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que hubo agresiones y daños en la vía pública. Gabriela Sanchez / MDZ

En la misma línea, sostuvo que las protestas se enfocan exclusivamente en la minería. “Las protestas son pura y exclusivamente en contra de la minería. No veo a los manifestantes limpiar las acequias llenas de botellas y de mugre. Es oponerse por oposición misma”, lanzó. Para Casado, “se oponen a una actividad económica, no es que quieran cuidar algo”.

La vicegobernadora resaltó que el sistema de control contempla la participación directa de la ciudadanía. “Dentro de los controles, cualquier ciudadano puede inscribirse para ser parte”, explicó. Y añadió: “Si no creen en la Policía Ambiental Minera, los sectoriales que serán parte se pueden inscribir y ser parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de cada proyecto. Eso debe quedar claro”.

Impacto económico de la minería, según Hebe Casado

En cuanto al impacto económico, Casado recordó la experiencia del proyecto de Vale en Malargüe. “En su momento tomó 3.000 puestos de trabajo directos y había 5.000 indirectos”, señaló. Según relató, la llegada de la empresa generó un "fuerte dinamismo local".

“Malargüe de repente tuvo un montón de empresas que pusieron sus oficinas, concesionarias, y mucha gente contó por primera vez con obra social”, sostuvo.

Hebe Casado Vicegobernadora de Mendoza 3 Milagros Lostes - MDZ

Casado también relativizó la idea de impacto cero. “Cualquier actividad económica tiene riesgos y genera impacto en el lugar donde se realiza”, sostuvo. Y ejemplificó: “Si construimos un hotel para turismo en la montaña, estamos provocando un impacto y cambia la fisonomía del lugar”.

En ese marco, defendió el nivel de exigencia ambiental que se le impone a la minería. “No a todas las actividades económicas se les pide una DIA tan estricta como la de la actividad minera”, afirmó, al remarcar que se trata de proyectos de largo plazo, “de 15 o 20 años, con inversiones millonarias”. “Si eso no derrama para la población…”, deslizó.

Además, destacó que el financiamiento internacional impone estándares ambientales cada vez más estrictos. “La inversión se tiene que dar cumpliendo con normas medioambientales importantes porque, si no, el financiamiento desaparece. Las empresas cotizan en bolsa y no pueden tener problemas medioambientales”, remarcó.