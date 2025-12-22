El revés judicial que sufrió Fabiola Yáñez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yáñez para revertir el cambio de juez y dejó firme la continuidad de Daniel Rafecas en la causa.

Casación rechazó un recurso de la defensa de Fabiola Yañez para no cambiar de juez en la causa por violencia de género. Foto: Captura de video Infobae

Luego de que Julián Ercolini fuera recusado por Alberto Fernández, quien advirtió que el juez tenía un “enemistad manifiesta”, el máximo tribunal penal federal definió que Rafecas estuviera a cargo de continuidad del proceso.

daniel rafecas juez (8).JPG El juez Daniel Rafecas fue ratificado en la causa por violencia de género de Fabiola Yánez contra Alberto Fernández. El rechazo al recurso presentado por Fabiola Yáñez Los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, declararon inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión de Casación, que el 6 de octubre pasado apartó de la causa a Ercolini, con quien el ex mandatario, según éste, tenía un “enemistad manifiesta”, luego de que los uniera una amistad.

Según la resolución, la presentación de la exprimera dama no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión suficiente que habilitara la llegada a la Corte con el tema.

Para Casación, los planteos de la defensa de Yañez “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad alguna.