El revés judicial que sufrió Fabiola Yáñez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández
Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yáñez para revertir el cambio de juez y dejó firme la continuidad de Daniel Rafecas en la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yáñez para revertir el cambio de juez en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. De esta manera, Daniel Rafecas quedó ratificado en ese expediente.
Luego de que Julián Ercolini fuera recusado por Alberto Fernández, quien advirtió que el juez tenía un “enemistad manifiesta”, el máximo tribunal penal federal definió que Rafecas estuviera a cargo de continuidad del proceso.
Te Podría Interesar
El rechazo al recurso presentado por Fabiola Yáñez
Los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, declararon inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión de Casación, que el 6 de octubre pasado apartó de la causa a Ercolini, con quien el ex mandatario, según éste, tenía un “enemistad manifiesta”, luego de que los uniera una amistad.
Según la resolución, la presentación de la exprimera dama no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión suficiente que habilitara la llegada a la Corte con el tema.
Para Casación, los planteos de la defensa de Yañez “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad alguna.
“La doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha acreditado”, concluyeron los jueces.