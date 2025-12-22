La UIF expone coimas millonarias y avanza el tramo ferroviario de la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal 7 retoma el juicio por la causa Cuadernos con foco en empresarios de la obra pública y el tramo ferroviario del expediente.

El juicio por la causa Cuadernos se reanudará este martes desde las 9 con la decimotercera audiencia del año. En esta instancia, el Tribunal Oral Federal 7 concluirá la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como “La Camarita”, con foco en distintos empresarios de la obra pública.

Uno de los casos centrales es el de Luis Armani, ex presidente de Vialmani S.A., para quien la UIF dio por acreditados pagos por alrededor de un millón de pesos realizados en 2013. El propio Armani reconoció haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens para destrabar certificados de obra demorados, mientras su empresa obtenía 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos.

Cómo está compuesta la acusación de la UIF También será analizada la situación de Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de ESUCO S.A. A Wagner se le imputan múltiples pagos ilegales y numerosos contactos con exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti. En su declaración, admitió la existencia de coimas y sostuvo que el destinatario final de la recaudación era “El Malo”, en referencia a Néstor Kirchner.

La acusación de la UIF incluye además a Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, a quien se le atribuyen doce pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. Rovella admitió que Clarens le ofreció interceder ante Vialidad Nacional por cobros atrasados y que esos aportes fueron presentados como contribuciones vinculadas a la campaña electoral de 2011.

En el mismo tramo aparece Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, acusado de 14 hechos de cohecho activo por más de 6,3 millones de pesos. Collazo reconoció haber entregado dinero en efectivo como “premio al éxito” por gestiones de cobro ante Vialidad y describió un esquema de pagos en dólares y pesos.