Guillermo Montenegro, el gran ganador de La Libertad Avanza en un domingo negro

El intendente de Mar del Plata fue uno de los pocos que pudo sonreír en el búnker de La Libertad Avanza.

La lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral, liderada por Guillermo Montenegro, logró un amplio triunfo y le sacó 5 puntos de diferencia a Fuerza Patria.

De esta manera, el intendente de Mar del Plata se consolidó como el gran ganador en un domingo negro para el espacio libertario.

Según los primeros resultados oficiales, Montenegro obtuvo el 41,53% de los votos, frente a los 37,60% de Fernanda Raverta de Fuerza Patria. En tercer lugar se posicionó Maximiliano Suescun de Somos Buenos Aires, con el 11,42%; en cuarto se ubicó Alejandro Martínez del FIT-U con el 2,50%; y quinto lugar quedó Fabio Molinero con el 2,6%.