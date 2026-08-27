Guillermo Francos rompió el silencio y apuntó a los trolls libertarios: "Me hacían renunciar todos los días"

El exjefe de Gabinete contó que los ataques desde las redes oficialistas influyeron en su salida y reveló qué le dijo a Milei.

Guillermo Francos volvió sobre los días previos a su salida del Gobierno y señaló a los “trolls libertarios” como el factor que terminó de inclinar la balanza hacia su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario cuestionó el hostigamiento que recibía en las redes sociales y aseguró que los ataques surgían desde sectores de la propia fuerza política. “Me hacían renunciar todos los días, decían que me iba”, relató en una entrevista con Ahora Play.

Francos explicó que la presión digital se volvió persistente durante su paso por el Gabinete, y, si bien evitó identificar a los responsables de esa ofensiva, admitió que sospechaba de quiénes se encontraban detrás de los mensajes que circulaban desde el espacio libertario.

Sus declaraciones coinciden en tiempo y espacio con un cambio en la estructura digital del oficialismo. Santiago Caputo fue apartado de la comunicación en redes de la fuerza libertaria y Santiago Oría ocupó su lugar. La modificación volvió a poner el foco sobre las disputas internas en el manejo de la comunicación oficialista, justo cuando el exjefe de Gabinete reveló el impacto que tuvieron los ataques virtuales durante su gestión.

El desgaste de las redes El exfuncionario afirmó que los ataques recrudecieron después del triunfo electoral de octubre. Francos vinculó ese período con una mayor circulación de versiones sobre su renuncia y sostuvo que esa campaña de desgaste complicaba su tarea dentro del Gobierno. “Tengo mis sospechas de quienes me atacaban por las redes de la fuerza propia”, aseguró. El dirigente evitó mencionar a Santiago Caputo, pese al fuerte enfrentamiento que ambos mantuvieron dentro de la administración libertaria.