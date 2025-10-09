Guillermo Francos apuntó contra Santiago Caputo: "Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades"
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, propuso que los asesores más influyentes del Gobierno, incluyendo a Santiago Caputo, asuman cargos formales con poder de firma y responsabilidad institucional.
En medio de estos días calientes para el Gobierno de cara a las elecciones, Guillermo Francos salió a hablar y dio una contundente definición sobre Santiago Caputo. En ese sentido, el jefe de Gabinete opinó que el asesor presidencial debería asumir cargos formales con poder de firma y responsabilidad institucional.
En su entrevista con Infobae En Vivo, Francos abogó por un esquema más transparente y con responsabilidades claras dentro del Ejecutivo. "Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos o proyectos de ley, y hay otros que asesoran y no tienen esa responsabilidad", afirmó.
Consultado específicamente sobre Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al Presidente, Francos respondió: "Obvio. Me parece que dirigentes que están participando del Gobierno asuman responsabilidades, es bueno".
El funcionario adelantó que, después del recambio legislativo de diciembre, el Gobierno planea una reestructuración profunda del Gabinete para incorporar figuras del PRO y de bloques provinciales, buscando ampliar la base de sustentación política. "Hay que integrar un gobierno que nos permita tener mayorías para gobernar", subrayó.
La autocrítica de Guillermo Francos por el caso Espert y las alianzas
Francos reconoció que la denuncia contra José Luis Espert, que culminó con su renuncia tras la denuncia de presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, fue un golpe para el oficialismo. "El Presidente tenía confianza en Espert, pero dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y eso necesariamente tenía que culminar en una renuncia. Yo siento que nos dañó", admitió.
El jefe de Gabinete calificó la designación del diputado como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires como "probablemente fue un error", lamentando que a veces "el perfil adecuado no alcanza si hay causas judiciales abiertas".
Francos también señaló errores en la coordinación política: "El Gobierno fue disparando contra sus propias alianzas. Creo que eso me pasó a mí y al Gobierno porque fuimos como fuimos". Finalmente, se mostró confiado de cara a las próximas elecciones, asegurando que cualquier resultado "va a ser bueno porque vamos a sumar más diputados y senadores. Vamos a dejar de ser una minoría testimonial".