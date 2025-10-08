"Golpismo en sangre": Manuel Adorni estalló contra el kirchnerismo tras la derrota en Diputados

Mientras el Gobierno busca sortear la crisis desatada por el escándalo de José Luis Espert, el vocero presidencial, Manuel Adorni , apuntó contra el kirchnerismo por el nuevo revés en Diputados: "Es golpismo en sangre”, sentenció.

En diálogo con LN+, el funcionario de Javier Milei reaccionó ante la aprobación en general de la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que tendrá que volver al Senado. En ese marco, cuestionó. "¿Por qué en el Congreso sólo se juntan para hacer leyes que complican al Gobierno o para voltear vetos?"

Adorni habló en medio del escándalo que atraviesa el oficialismo por las acusaciones contra Espert de un supuesto vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico. También luego de las fuertes críticas contra Milei por el show que dio en el Movistar Arena, cuando todavía no se esclareció la situación del diputado.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de DNU pero dio un respiro al Gobierno.

Bajo ese panorama, el vocero cargó contra quienes criticaron el Evento y aclaró que fue costeado por la editorial que publicó el libro del presidente. “No es una cuestión de si era o no necesario, fue un espectáculo privado pagado por la editorial que editó el último libro y que también le va a editar una especie de compendio de los libros que él escribió a lo largo de su carrera académica. En pos de eso hizo una presentación a la altura”, explicó.

“No le costó ni un solo peso a los argentinos y, además, tuvo una parte que no era solo del show de rockstar, sino una cuestión de explicar por qué el libro se llama así y los capítulos tienen sus respectivos nombres. Está en el ámbito privado. No era Cristina bailando con recursos públicos”, insistió Adorni, quien compartió escenario con el mandatario luego de que cantara las nueve canciones.

Manuel Adorni abrió el paraguas de cara a las elecciones

En otro tramo de la entrevista, el vocero se refirió a la decisión de la Justicia Electoral, que definió que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) y no Diego Santilli, como había solicitado el Gobierno.

En esa línea, sostuvo: “Nosotros vamos a seguir por las ideas y pretendemos que el que vaya a votar lo haga por un modelo de país. Es un tema de segundo orden en el plano de lo que queremos para la Argentina. La gente sabe lo que va a ir a votar”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “sería bastante triste que uno gane o pierda una elección por un cambio de nombre”, a pesar del deseo del Gobierno de que Santilli encabece la boleta. “No lo estoy minimizando, pero digo que, más allá de lo que la Justicia defina, nosotros, en última instancia, peleamos por las ideas”, sentenció y agregó: “Primero están las ideas y después las personas”.