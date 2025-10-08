Diputados debatirá el Presupuesto 2026 e interpelará a Caputo por las gestiones con EE.UU

Live Blog Post

La UCR, nuevamente dividida para la votación

El bloque de la UCR votará dividido la modificación de la ley 26.122. La bancada que preside Rodrigo De Loredo no unificó posturas en su reunión de bloque y tendrá algunos votos a favor, otros en contra y otras abstenciones.

"La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria", señaló De Loredo.

Así no dejó en claro qué votará el presidente del bloque UCR, que en diciembre deja su bancada. A la hora de detallas sus propuestas, indicó que buscan mejorar "esta reglamentación institucional pero que sea aplicable recién a partir del 10 de diciembre de 2027". "Los argentinos de vuelta con dos opciones: o se desestabiliza un gobierno o se continúa con vetocracia y DNU", sostuvo.

Distinto fue el caso de Julio Cobos, que dejó entrever que votará a favor. "Hemos lanzado puentes para dar a este Gobierno las mismas posibilidades que se le dieron a otros presidentes, con lo cual propusimos que la nueva ley se aplique a partir del final del mandato del actual Presidente", afirmó.