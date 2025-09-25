Godoy Cruz cede casi cuatro mil millones de pesos para la construcción del barrio Piedra Blanca
El proyecto contempla viviendas, urbanización e infraestructura con una inversión superior a los $14.295 millones.
El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó este jueves la Ordenanza Nº 7488, que habilita al Ejecutivo municipal a participar en el financiamiento del proyecto “Construcción del barrio Piedra Blanca”, una iniciativa clave en materia habitacional y de ordenamiento territorial.
La obra, priorizada por el Ejecutivo local, incluye soluciones habitacionales, urbanización e infraestructura, con un costo total estimado de $14.295.274.891,38, según el presupuesto base de abril de 2025. El proyecto será ejecutado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo encargado de licitar y adjudicar las obras.
En este esquema de cofinanciamiento, el municipio de Godoy Cruz aportará $3.999.432.300,14, equivalente al 27,98% del total, a través de la cesión de fondos provenientes del Régimen de Participación Municipal. Dichos recursos serán retenidos por el Ministerio de Hacienda y transferidos directamente al IPV para garantizar la ejecución del plan.
El objetivo de Piedra Blanca no solo es ampliar el acceso a la vivienda, sino también favorecer la relocalización de asentamientos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y potenciar el desarrollo urbano ordenado. Además, la ordenanza establece que los montos comprometidos se ajustarán conforme a las variaciones de costos y redeterminaciones que surjan durante la obra.