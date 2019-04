Gloria Álvarez: "Macri hace un socialismo vegetariano"

"Macri se quedó muy corto. Hace políticas keynesianas, un socialismo vegetariano que toma deuda con el FMI continúa con planes de subsidios", analizó la politóloga libertaria Gloria Álvarez (34), una personalidad libertaria que al igual que José Luis Espert, quiere ser presidenta de su país (Guatemala).

En una entrevista en el programa "Otra manera", por MDZ Radio, Álvarez consideró que en el gobierno de Macri y el resto de la región "hace falta un shock hacia la libertad absoluta. El Gobierno no está para ser tu papá, sino para garantizar tus derechos y que cada quien componga sus habilidades y que compita en un mercado a partir del empleo".

Álvarez también habló del peronismo y de lo que representa para Argentina. "El peronismo es una atrofia, un dogma sin razón por una fe ciega. Es similar al PRI en México: la dictadura perfecta. Mientras seas peronista podés ser comunista, social demócrata, proteccionista, mercantilista, todo cabe en la sombría del peronismo. Todas las ideologías caben porque lo único que busca el peronismo es mantenerse".

Por otra parte, la politóloga guatemalteca remarcó que "en América Latina hay grandes 'empresauros' que sacrifican el largo plazo de sus países por beneficios cortoplacistas que los blinden de la competencia internacional. Ahí se ve que la economía no es libre ni igual para todos. Los allegados al poder político tienen beneficios en aranceles, proteccionismos y otros privilegios que hacen que la gran población no tenga acceso al mercado".

"La libertad no te garantiza un paraíso ni la felicidad. La libertad lo único que te garantiza es que nadie más tomará decisiones por vos. Depende de uno cómo salir adelante. La utopía del comunismo no existe y hay que renunciar a esa utopía. No significa que en el libre mercado no va a haber mafiosos ni corruptos, pero sí van a tener que rendir cuentas en un Estado de Derecho", continuó.

Escuchá la entrevista completa: