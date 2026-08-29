General Alvear reclama por un edificio judicial único prometido en 2020

A través de la Ley 8.810, sancionada en 2015, el Gobierno provincial donó a la Municipalidad de General Alvear un terreno de 1,5 hectáreas. El mismo tendría como fin la construcción de un parque forestal, deportivo y recreacional. Sin embargo, unos años después, el texto se modificó para agregar al terreno la construcción de una sede judicial donde se centralizarían todas las dependencias del Poder Judicial de Mendoza en el departamento; sede que aún no se ha construido.

En 2018, el Concejo Deliberante de General Alvear sancionó una ordenanza mediante la cual donó una fracción de ese terreno con destino a la construcción del edificio del Poder Judicial. El objetivo era que allí funcionaran los distintos juzgados y dependencias que intervienen en la administración de justicia del departamento, como así también del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa.

En 2019, la Legislatura modificó la ley original para habilitar legalmente la construcción del edificio judicial en parte del terreno donado, completando el proceso legal. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza aceptó la donación mediante la Acordada N° 29.197.

En septiembre de 2020, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y el procurador general, Alejandro Gullé, se reunieron con el intendente Walther Marcolini y el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, para iniciar el proyecto, con la intención de incluirlo en el Presupuesto 2021.

Sin embargo, el edificio nunca fue incluido en el Presupuesto provincial, ni en 2021 ni en los años posteriores. Al momento, el predio, ubicado en avenida Alvear Oeste, a pocas cuadras de la Municipalidad y frente al polideportivo municipal, continúa sin la obra proyectada.

Reclamo alvearense

Seis años pasaron desde aquella reunión. Hace algunas semanas, el Concejo Deliberante de General Alvear emitió una resolución en la que solicita formalmente al Poder Judicial que avance con la obra de unificación de las dependencias judiciales en el departamento. En el reclamo se expresa que el pedido no implica un compromiso de fondos municipales, sino que remite a la ley y al compromiso de años atrás.

El reclamo fue acompañado por la presentación del exintendente Walther Marcolini, hoy senador provincial, quien elevó un pedido de declaración en la Legislatura en el que exhorta a la Suprema Corte y al Gobierno provincial a adoptar las medidas necesarias para la construcción del polo judicial.

Tanto el Concejo Deliberante como el exintendente expresaron que, con el formato actual, que mantiene diversas dependencias distribuidas en todo el departamento, el Estado gasta dinero de manera constante en alquileres. Incluso, dentro de la resolución emitida por el Concejo, se abre la posibilidad de que, en lugar de construir un nuevo edificio, se refuncionalice uno ya existente o bien se unifiquen los gastos en un único contrato de alquiler.

La propuesta es que en el edificio funcionen no solamente las dependencias de la Corte de Mendoza, sino también el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, centralizando así la Justicia y evitando el alquiler de diferentes inmuebles distribuidos en todo el departamento.