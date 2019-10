Garavano: "Este Gobierno no ha tenido denuncias de corrupción"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en su paso por Mendoza donde recorrió las obras del nuevo Polo Judicial Penal, dialogó con MDZ Radio en el programa Cambio de Aire. Allí se refirió a la liberación -tras pagar una fianza de $60 millones- de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa implicados en la causa de los cuadernos. Señaló que el Gobierno que integra no tiene casos significativos de corrupción.

"Son decisiones que toma cada juez donde las situaciones son diferente. Es importantes que más allá de las libertades, los casos lleguen a juicio oral para saber si en definitiva esos delitos habrían sido cometidos, fueron cometidos y las personas imputadas son o no responsables. Esa es la deuda pendiente de la Justicia. Estas son cuestiones aleatorias que tienen que ver con un mero trámite, lo importante que se llegue a un veredicto final", comentó.

Lamentablemente, durante mucho tiempo en Argentina, principalmente durante el kirchnerismo, se vivieron altísimos niveles de impunidad no solo en la corrupción sino con el delito, el narcotráfico".

"Esto genera en la gente un temor a que vuelva esa impunidad. Más allá de la situación económica, los argentinos tienen una preocupación si votar a un sector de la oposición implica volver a altos niveles de impunidad. Los argentinos no quieren impunidad. No quieren que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra", manifestó el ministro en MDZ Radio.

"Este Gobierno no ha tenido denuncias de corrupción. Desde las denuncias que para nosotros tienen una connotación política como los Panama Papers que no era nada o la causa del Correo Argentino, ninguna tiene una significación en términos de hechos de corrupción. No se ha sustraído dinero público, no se han pagado sobreprecios, no hay empresarios que se han hecho millonarios de la noche a la mañana", señaló Garavano.

